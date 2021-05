Phụ huynh nóng lòng đề nghị sớm gỡ bỏ kênh Timmy TV

Trước đó, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đã có văn bản gửi đến Cục An toàn thông tin, Cục An ninh mạng (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), kèm theo đề nghị sử dụng công nghệ cao có biện pháp ngăn chặn, xóa, gỡ bỏ kênh Timmy TV và xử lý theo pháp luật để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Cục trẻ em cho rằng kênh Timmy TV đã đăng tải những video, clip có nội dung và hình ảnh độc hại, mê tín, kinh dị và rùng rợn, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.