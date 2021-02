Sau tết, làm gì để quay lại TP.HCM không bị cách ly vì dịch Covid-19?

Những ngày này khi chuẩn bị từ quê quay trở lại TP.HCM sau tết, nhiều bạn trẻ bắt đầu lo lắng làm sao để đảm bảo được an toàn và không biết có bị cách ly vì dịch Covid-19 ?

Sợ đến đứng ngồi không yên, đó là tâm trạng chung của nhiều bạn trẻ khi sắp phải rời quê vào lại thành phố sau tết trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp . Đang phân vân không biết có nên vào lại hay không trong tình hình hiện nay, Trương Cẩm Vân, cựu sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP.HCM (quê Quảng Nam), chia sẻ: "Mình đang tính xin nghỉ phép thêm khoảng 1 tuần nữa rồi mới vào vì sợ quá lây nhiễm Covid-19. Nhưng sợ công ty không cho vì ai cũng như thế thì lấy đâu ra người làm. Nhưng vào lúc này sợ đủ thứ, sợ lây nhiễm Covid-19 khi đi máy bay, sợ ổ dịch ở sân bay Tân Sơn Nhất , sợ vào xui cái bị cách ly 21 ngày thì xong".

Cùng tâm trạng với Vân, Trương Bảo Sơn, cựu sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (quê Quảng Nam), cũng đang lo lắng đứng ngồi không yên: "Vợ chồng mình có bé nhỏ mới hơn 1 tuổi, giờ vào lại đi máy bay cứ sợ nguy hiểm quá chừng. Bé nhỏ quá cứ không chịu đeo khẩu trang, đeo một tí là tháo ra ngay, nên mình rất lo cho đường vào. Mà cũng không rõ là vào có phải bị cách ly phòng chống Covid-19 không nữa, giờ vào là đâm đầu vào vùng dịch rồi. Nên cũng sợ, nhưng công việc cả hai vợ chồng không thể không vào".

Phải tuân thủ quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế để phòng, chống dịch Covid-19 Hoa Nữ

Còn cô Huỳnh Thị Thái, mẹ của Sơn, cũng lo lắng bày tỏ: "Chưa năm nào con về tết đi lại mà tôi lo như năm nay. Được nghỉ sớm nên vợ chồng nó về từ sớm, mua vé mùng 5 này bay vào để mùng 6 đi làm mà tôi đang cản không cho đi đây. Nhưng hai vợ chồng nói công việc không thể nghỉ được, nên tôi khuyên là để con lại với ông bà nội rồi hai vợ chồng vào đi làm, chứ con nít nhỏ mà đi vào lúc này nguy hiểm quá".

Cô Thái kể thêm: "Lo quá nên mấy nay cứ dặn dò con suốt là đi máy bay nên manh vài lớp khẩu trang, rửa tay thường xuyên. Vào đi làm cũng cẩn thận vì TP.HCM người thì đông, từ khắp mọi vùng miền nên phải cẩn trọng hơn nhiều".

Có phải bị cách ly khi vào lại TP.HCM? Bàn về vấn đề này, PGS.TS.Bác sĩ Trần Văn Ngọc, nguyên Trưởng khoa Nội phổi Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, cho rằng hiện nay chỉ những nơi là vùng dịch Covid-19 thì mới lo sợ, mà thực chất những chỗ có dịch đều đã được cách ly, nên mọi người ở những vùng khác thì tương đối an toàn và vào TP.HCM bình thường chứ không cần quá lo lắng.

“Không phải ở đâu vào TP.HCM cũng sẽ cách ly, đừng quá lo sợ mà gây ra khủng hoảng về tinh thần”, bác sĩ Ngọc gửi gắm.

Bác sĩ Ngọc khuyên mọi người khi di chuyển lại vào TP.HCM sau tết để an toàn thì phải tuân thủ theo những qui định y tế về phòng chống dịch Covid-19, tuân thủ đúng 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” , phải cẩn trọng vấn đề tiếp xúc. Khi chạm tay vào các bề mặt thì phải sát khuẩn ngay và nên mang theo nước sát khuẩn để sát khuẩn tay thường xuyên. Đặc biệt, phải khai báo y tế tại trang https://tokhaiyte.vn (mục Khai di chuyển nội địa).

Theo bác sĩ Ngọc mọi người đang lo sợ nguồn lây nhiễm từ sân bay Tân Sơn Nhất khi quay trở lại TP.HCM sau tết, nhưng thực ra sân bay vẫn an toàn vì khu vực mà những người nhiễm bệnh là khu vực tách biệt riêng. Còn vấn đề kiểm soát về an ninh thì an toàn. Nên mọi người không cần quá lo lắng, hãy an tâm nhưng phải tuân thủ những qui định về y tế, khi vào đến nơi thì phải tự giác khai báo y tế và khai trung thực, chính xác.

“Nhiều người lo sợ lây nhiễm dịch Covid-19 nên chọn mặc đồ bảo hộ khi đi máy bay, theo tôi thì như thế cũng tốt, nhưng hiện chưa cần thiết lắm. Quan trọng nhất là phải vệ sinh bàn tay thường xuyên và luôn đeo khẩu trang”, bác sĩ Ngọc gửi gắm.