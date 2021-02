Sinh viên hối hả về quê ăn tết nhưng không quên phòng dịch Covid-19

Trường cho biết dù nhà trường cho sinh viên nghỉ học từ ngày 25.1, nhưng do phải đi làm thêm nên Trường về quê trễ một chút. So với những năm trước, năm nay Trường cảm thấy lo lắng vì kỳ nghỉ trùng với mùa dịch Covid-19 đang bùng phát. Theo Trường, tết thì phải về nhà sum họp gia đình và không quên các biện pháp phòng dịch an toàn.