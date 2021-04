Sinh viên “quẩy” tưng bừng trong lễ hội té nước

Trong đó, phần hội té nước được đông đảo sinh viên trông chờ để “quăng lựu đạn nước” vào bạn bè, cầu chúc may mắn như chia sẻ hài hước từ các sinh viên tham gia.

Phấn khích là tâm trạng chung của các sinh viên

Ngay sau tiếng còi bắt đầu, hàng trăm sinh viên tay cầm xô chậu đựng đầy nước với đủ kích cỡ và màu sắc tạt “loạn xạ” lên không trung, những xô nước được “tiếp tế” liên tục. Không kém cạnh, nhiều sinh viên dùng hẳn vòi xịt lớn của trường và cả súng nước tự trang bị “chiến” đến cùng.

Với ý nghĩa “Ai ướt càng nhiều, người đó càng may mắn”, sinh viên đã không ngần ngại ướt từ đầu đến chân. Cộng thêm thời tiết buổi trưa khá nóng nên càng nhiều sinh viên hào hứng và phấn khởi khi được tạt nước xối xả.

Những đợt nước xối xả từ không trung

Sun Pisey (năm 4, Trường ĐH Kinh tế - Luật), là người Campuchia đang theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại trường, chia sẻ: “Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tại nước mình không tổ chức lễ như hằng năm. Là sinh viên xa nhà nên khi được nhà trường quan tâm, nhận được tình cảm ấm áp từ trường và bạn bè, bản thân mình cảm thấy hạnh phúc và vui lắm”.

Là sinh viên lần đầu tham gia, Lê Thanh Hải Trang (K61, Trường ĐH Giao thông vận tải) chia sẻ: “Không khí náo nhiệt hơn mình nghĩ. Lúc chưa bắt đầu còn ngại người lạ người quen nhưng vào cuộc rồi, ai cũng chơi hết mình nên vui càng thêm vui”.

Xô chậu, thùng nhựa… được tận dụng hết công suất

Những cái nắm tay giữa sinh viên Lào, Campuchia và Việt Nam cho thấy tình cảm thắm thiết, mối quan hệ hữu nghị giữa sinh viên với sinh viên. Trần Quốc Tuấn (sinh viên năm 3, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM) nói: “Ngày lễ của các bạn, nếu không thể về nước để vui cùng gia đình thì tụi mình sẽ giúp các bạn vui chơi trên nước Việt Nam”.

Diễn ra gần 1 tiếng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng, nhiều sinh viên lần đầu tham gia phấn khích hơn hẳn, người xem đứng vòng ngoài vỗ tay vì những đợt nước tạt “trúng đích”.

Cầm vòi xịt lớn trong tay, Quốc Tuấn hào hứng nói: “Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ thời sinh viên của mình khi được cùng các bạn hòa chung không khí lễ hội, hát hò và nhảy múa. Tết của nước bạn vui không kém nước mình”.

Theo Sun Pisey, té nước là một nghi thức cầu chúc may mắn, phúc lộc an lành trong lễ mừng năm mới, để nước rửa trôi hết những điều xui xẻo của năm cũ. Vì vậy, mọi người đều tham gia với tâm trạng tươi vui và hào hứng vì một năm mới bình an, may mắn và tốt đẹp.

Những vòi xịt lớn của trường cũng được tận dụng

Bên cạnh trò chơi té nước, ngày hội Tết cổ truyền Việt Nam - Lào - Campuchia còn diễn ra nhiều hoạt động thú vị như thắt chỉ cổ tay, đi cà kheo, thắt vòng cổ hoa, thưởng thức những món ăn đặc sản truyền thống của mỗi nước…