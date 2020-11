Sôi nổi ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông

Ngày 25.11, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp Ban an toàn giao thông tỉnh và Huyện đoàn Bù Đăng tổ chức chương trình "San sẻ yêu thương" và ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2020. Chương trình thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Thanh niên thực hành lái xe an toàn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo số liệu thống kê: 10 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh Bình Phước xảy ra 173 vụ tai nạn giao thông, làm 133 người chết, 116 người bị thương. Để chia sẻ khó khăn, động viên các hộ gia đình có người thân bị tai nạn giao thông, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao tặng 20 phần quà gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt cho 20 hộ gia đình. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đến tận nhà thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người thân tử nạn do tai nạn giao thông ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tham gia ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông", các đoàn viên, thanh niên, học sinh đã trải qua các phần thi trò chơi liên hoàn với chủ đề "vượt núi, băng sông", tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông và phần thi hướng dẫn lái xe an toàn... qua đó giúp các đoàn viên, thanh niên có cơ hội giao lưu, học hỏi, tìm hiểu kiến thức về luật giao thông đường bộ cũng như kỹ thuật lái xe an toàn; đội mũ bảo hiểm đúng cách...