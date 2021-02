Tài xế xe ôm công nghệ bị cướp đâm chết: 'Khó nhận biết được cướp'

Hồi 21 giờ 20 ngày 12.2 vừa qua (tức mùng 1 Tết Tân Sửu 2021), khi đang trực tại cổng bệnh viện, anh Nguyễn Quốc Thành (nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2, P.12, Q.5, TP.HCM) nghe tiếng truy hô cướp, cướp.

Anh Thành nhìn qua phía bên kia đường thì thấy Lý Hồng Quang (49 tuổi, thường trú Q.4) đang dùng dao bấm liên tục đâm nhiều nhát vào anh L.H.N (29 tuổi, thường trú huyện Bình Chánh; là tài xế xe ôm công nghệ) để cướp xe máy.

Cũng theo ghi nhận từ camera an ninh, tài xế xe ôm công nghệ khi chở khách đến cổng bệnh viện tên cướp bất ngờ vật tài xế xuống đường. Dù tài xế ra sức chống trả, giữ lấy xe nhưng trước sự tấn công của tên cướp, anh chỉ có thể chạy và né đòn. Không may, trong lúc giằn co tài xế xe ôm đã bị tên cướp đâm nhiều nhát dao vào người.