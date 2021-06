‘Thâu đêm’ hỗ trợ người dân lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid-19

Lần đầu tham gia công tác hỗ trợ, Mai Văn Tuấn, sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM, hứng trọn cơn mưa khá lớn tại Q.Gò Vấp, khu vực bị phong tỏa theo Chỉ thị 16 từ ngày 31.5. Bất chấp mưa to, chàng trai trẻ nhanh chóng đến điểm hỗ trợ theo sự phân công.

Trực chốt phong tỏa tại Q.Gò Vấp, Tào Quang Tuyền, sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, phải đứng ngoài nắng nóng với khẩu trang, bao tay và quần áo kín nên khá khó thở. Thêm màng chắn nước bọt càng che khuất tầm nhìn do mồ hôi chảy liên tục từ mắt xuống. Quang Tuyền cho hay có một số tình nguyện viên ở chốt đã ngất xỉu vì trời quá nóng.

Tuyền cho rằng nhờ tham gia tình nguyện mới hiểu rõ câu ‘quân với dân như cá với nước’. “Nhà ai có khoai, bán bún, bán cơm đều đem cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19 ở chốt trực. Giữa mưa gió họ cũng chạy ra tặng nước uống hay bánh trái cho chúng tôi”, Tuyền chia sẻ.

Tham gia lấy mẫu xét nghiệm, điều khó khăn nhất mà tình nguyện viên Lê Quang Huy, nhân viên Trung tâm nghiên cứu phát triển khu công nghệ cao (TP.Thủ Đức), là lo sợ người dân cảm thấy đau đớn. “Lần đầu lấy mẫu, tôi hơi run do không phải dân chuyên nhưng dần rồi quen, lúc nào cũng phải trấn an người dân để họ an tâm. Tôi thường bắt đầu từ lúc 18 giờ đến 23 giờ”, Huy nói.