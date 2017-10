Đa dạng mà thống nhất



Đi đến đâu ở TP.Sochi (Nga) vào những ngày này luôn thấy biểu trưng của Liên hoan Thanh niên, sinh viên thế giới là gương mặt của thanh niên năm châu hội tụ với dòng chữ Together with the whole planet (tạm dịch: Cả hành tinh tụ hội). Sống trong không khí liên hoan gần một tuần qua, tôi cảm nhận như thế giới thật nhỏ, thật gần. Khoảng 30.000 thanh niên của hơn 180 dân tộc trên thế giới với đa dạng sắc màu, không cùng ngôn ngữ, khác biệt văn hóa… nhưng lại hiểu nhau, cùng sống những ngày sôi động của thời tuổi trẻ.

Trong và ngoài những địa điểm diễn ra liên hoan, nơi đâu cũng rộn rã tiếng đàn, tiếng hát, các bạn trẻ cùng nhau nhảy múa. Sự khác biệt ngôn ngữ, màu da hay văn hóa đã không còn. Tất cả mọi biên giới dường như xóa nhòa.

Ở đây sự khác biệt, đa dạng luôn hiện diện, từ hình dáng bên ngoài đến ngôn ngữ, văn hóa, kể cả quan điểm, tư tưởng. Hàng trăm hội thảo về các chủ đề luôn nhận được những ý kiến trao đổi, chia sẻ có khi trái chiều, nhưng tất cả đều hướng đến một tương lai của người trẻ trong thế giới toàn cầu, mà ở đó tình hữu nghị, đoàn kết, hòa bình là những giá trị cốt lõi.

Một thế giới kết nối, chia sẻ

Người trẻ trên thế giới đang trải qua những năm tháng mà công nghệ phát triển nhanh chóng và thay đổi mạnh mẽ. Trong môi trường này, người trẻ không thể tách rời những sản phẩm, thành tựu của công nghệ, mạng xã hội cũng như những ứng dụng hay tiện ích dành cho điện thoại di động. Liên hoan Thanh niên, sinh viên thế giới lần này cho thấy rõ điều đó.

Ngoài những hội thảo với các chủ đề liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ như công nghệ của tương lai, thực tế ảo - xu hướng đang chiếm lĩnh thế giới; liên hoan còn là dịp trưng bày các sản phẩm công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong tương lai. Trong không gian của liên hoan, còn có các robot được trưng bày với nhiều chức năng phục vụ và kết nối con người.

Đi đâu trong liên hoan, người trẻ cũng có thể liên lạc với bạn bè ở quê nhà hoặc các nơi trên thế giới, cùng chia sẻ những khoảnh khắc đẹp đang diễn ra. Người trẻ không một phút ngừng kết nối. Điều này dễ hơn bao giờ hết khi các đại biểu tham gia liên hoan đều được ban tổ chức tặng sim và điện thoại di động. Nào ai đành lòng để lỡ những thời khắc trẻ trung khi đã có trong tay các thiết bị và điều kiện công nghệ để sẵn sàng kết nối, chia sẻ!

Ấn tượng tuổi trẻ tình nguyện

Có quá nhiều điều ấn tượng về liên hoan lần này, từ quy mô đến số lượng đại biểu, từ cách tổ chức của chủ nhà cũng như tinh thần của những thanh niên tham gia... Nhưng có lẽ điều đọng lại sâu đậm nhất trong lòng các đại biểu là hình ảnh và thái độ phục vụ thân thiện, tận tâm của đội ngũ tình nguyện.

Theo ban tổ chức, có khoảng 5.000 tình nguyện viên tham gia phục vụ liên hoan, trong đó gần 350 người nước ngoài. Phần lớn tình nguyện viên là các sinh viên trẻ trung, xinh đẹp. Đi bất kỳ đâu, khi thấy màu áo xanh của lực lượng tình nguyện, bạn sẽ được giúp đỡ nhiệt tình đến khó ngờ. Khi đại biểu cần giúp đỡ, nếu tình nguyện viên nào không thể hỗ trợ được thì họ sẽ bằng mọi cách tìm ra đúng người để giải quyết. Người này không được, họ sẽ tìm người khác cho đến khi yêu cầu của đại biểu được đáp ứng. Sự tận tụy và trẻ trung của lực lượng này góp phần làm nên dấu ấn của một liên hoan dành cho người trẻ và hướng đến tương lai.

Thùy Ngân

(Từ Sochi, Nga)