Thi tốt nghiệp THPT 2020: Tiếp sức hàng ngàn suất cơm và nước uống cho thí sinh

Phát 3.200 suất cơm và 18.000 chai nước cho thí sinh An Giang

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, động viên đoàn viên, thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi tại TP.Long Xuyên (Ảnh: Tỉnh đoàn An Giang)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 toàn tỉnh An Giang có hơn 15.000 thí sinh dự thi tại 39 Hội đồng thi toàn tỉnh. Anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, để động viên tinh thần thí sinh trong kỳ thi quan trọng này Tỉnh đoàn An Giang triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi ở tất cả các điểm thi tốt nghiệp THPT. Xuyên trong 3 ngày 8-9-10.7, tất cả các Đội tiếp sức mùa thi tại An Giang đồng loạt triển khai các đội hình hỗ trợ thí sinh từ việc hướng dẫn làm thủ tục dự thi, đo thân nhiệt, phát nước rửa tay, khẩu trang phòng dịch bệnh Covid-19 , cho đến phát cơm trưa, nước uống miễn phí cho thí sinh.

Đoàn viên thanh niên tỉnh An Giang phát cơm tiếp sức cho thí sinh (Ảnh CTV)

Tỉnh đoàn An Giang cho biết, từ nguồn đóng góp của đoàn viên, thanh niên và các nhà tài trợ, các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ tổ chức phát gần 3.200 suất cơm miễn phí, 300 phần bánh mì , hơn 18.000 chai nước suối, hơn 4.400 khẩu trang, 100 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn, 200 áo mưa và 425 phần quà cho học sinh khó khăn (mỗi phần 200.000 đồng).

Đoàn viên, thanh niên Trường THPT Cần Đăng, tỉnh An Giang chuẩn bị bánh mì phát cho thí sinh (Ảnh: CTV)

Nhằm động viên tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tỉnh An Giang trong việc hỗ trợ cho thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 9.8 Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và lãnh đạo Tỉnh đoàn An Giang đã đến thăm, tặng quà cho đoàn viên, thanh niên tham gia Tiếp sức mùa thi ở một số điểm thi trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đồng Tháp đảm bảo an toàn thực phẩm cho thí sinh

Còn tại Đồng Tháp, anh Nguyễn Hoàng Minh Trí, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp thông tin, tỉnh đã triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi ở 30/30 điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 để hỗ trợ cho hơn 13.000 thí sinh dự thi. Ngoài việc chú trọng đến việc hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi, đoàn viên thanh niên tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phát nước uống và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong kỳ thi như đo thân nhiệt, phát khẩu trang, nước rửa tay.

Báo Thanh Niên được phát miễn phí cho phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp cập nhật thông tin (Ảnh: Trần Ngọc)

Anh Trí cho biết, khác với mọi năm chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020 các đội thanh niên tình nguyện tại Đồng Tháp hạn chế phát cơm miễn phí cho thí sinh dự thi tốt nghiệp để đảm bảo an toàn thực phẩm và đảm bảo sức khỏe cho thí sinh dự thi.

Trong buổi thi sáng 9.8, thông qua sự hỗ trợ của lực lượng của Tiếp sức mùa thi của 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã hàng ngàn tờ Báo Thanh Niên đã đến tay phụ huynh và thí sinh tại An Giang và Đồng Tháp.

Đoàn viên TP.Long Xuyên phát Báo Thanh Niên chi thí sinh dự thi tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP.Long Xuyên, An Giang (Ảnh Trần Ngọc)

Nhiều phụ huynh tại An Giang và Đồng Tháp đánh giá cao chương trình tặng báo trong kỳ thi và mong muốn Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục đồng hành cùng thí sinh trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT tới.