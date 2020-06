Thủ khoa đạt 9,4 điểm môn toán: 'Cho đi sẽ được nhận lại'

Đỗ Ngọc Thành Danh, sinh viên của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, thủ khoa khối A của tỉnh Đồng Nai trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Đặc biệt, môn toán Danh đạt 9,4 điểm. Sau đây là những bí quyết ôn thi của chàng thủ khoa này.

Để đạt kết quả tốt trong kỳ thi, theo Danh các bạn phải xác định mục tiêu rõ ràng, tất nhiên phải phù hợp với năng lực của bản thân, từ đó có cách ôn tập cho phù hợp. Ví dụ, mục tiêu của bạn đặt ra môn toán phải lấy được 8 điểm thì bạn cần quan tâm 40-45 câu đầu tiên, phải làm thật chắc những câu ở mức nhận biết, thông hiểu, thường sẽ là 30 câu đầu. Tuyệt đối không để sai những câu này, và chỉ dành khoảng 50 phút cho 30 câu này, 40 phút còn lại, các bạn hoàn toàn có đủ thời gian và tỉnh táo để đạt đến câu 40-45.

Vội quá sẽ dễ sai những câu cơ bản

Theo Danh, một lưu ý nữa là khi thi thật các bạn nên dành 5-10 phút cuối để dò lại một lượt, xem có tô nhầm đáp án, hay tính toán sai câu nhận biết, thông hiểu nào không. Các bạn có mục tiêu cao hơn thì cần làm nhanh và chính xác hơn nữa, nhưng đừng làm vội sẽ dễ sai những câu cơ bản. “Ví dụ khi mình thi, mục tiêu đặt ra là 9 điểm, khi làm không được câu nào đó mình suy nghĩ 'mình được phép bỏ 5 câu mà', nhờ vậy mà mình không bị áp lực thời gian, giúp đầu óc tỉnh táo, xử lý tốt đề thi”, Danh chia sẻ.

Thí sinh (bên trái) xem lại bài làm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Lê Thanh

Trong quá trình ôn tập, tất cả những lỗi sai khi làm đề thi các bạn nên ghi chép vào một cuốn tập. “Lúc luyện thi, mình sẽ chia cuốn tập làm 2 phần: phần để ghi những lỗi sai, phần để ghi những kiến thức bản thân chưa biết, hay chưa chắc chắn. Nhờ vậy mà mình cải thiện được đáng kể những lỗi sai không đáng có trong lúc thi thật...”, Danh kể.

Có nhiều bạn nói làm bài mãi mà không lên mức điểm thì làm sao. “Hãy xem xét lý do tại sao mức điểm không cải thiện. Có thể là do sai vớ vẩn, do áp lực thời gian, do kiển thức chưa vững, từ đó đưa ra hướng giải quyết. Nếu kiến thức chưa vững thì luyện nhiều hơn thôi, làm thêm bài tập về các chuyên đề bản thân còn yếu”, Danh khuyên.

Đừng ngại hỏi những gì chưa biết

Làm thế nào để phân chia thời gian học cho hợp lý? Danh nói: “Theo kinh nghiệm của mình, để thi vào các trường đại học hay cao đẳng thì việc học đều 3 môn trong tổ hợp xét tuyển là cần thiết. Vì vậy phải ưu tiên phân bố đều thời gian cho các môn”.

Đối với những bạn làm đề vẫn còn thấp điểm so với mục tiêu đề ra, Danh khuyên: “Nên dành thời gian làm chuyên đề hơn là làm đề thi thử, vì đề thi thử chỉ giúp những bạn đã học chắc kiến thức rèn kỹ năng xử lý đề thi thôi. Các bạn cũng không nên thức quá khuya để học, vì khi đó não bộ của bạn sẽ không tỉnh táo, tập trung, thay vào đó là ngủ sớm hơn một tí và dậy sớm vào buổi sáng để học. Khoảng thời gian 4 giờ rưỡi sáng là thích hợp nhất để bắt đầu một ngày mới”.