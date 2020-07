Thủ khoa nhà nghèo và hành trình sau bức ảnh 'ngàn like'

Bức ảnh được ông Trương Thế Quy, Phó phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Sư phạm Huế, chia sẻ lên trang Facebook cá nhân với chú thích: “Có một người cha như thế”. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, bức ảnh đã thu hút hàng ngàn like , cả trăm lượt chia sẻ.

Trần Thị Oanh sinh ra trong một gia đình nghèo có 6 người con ở thôn 16, xã Quỳnh Lâm, H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Oanh là con út và cũng là người duy nhất được học đại học. Học giỏi từ nhỏ, nhưng Oanh đành khép ước mơ vào đại học sau khi hết lớp 12 vì điều kiện gia đình không cho phép. 2 năm sau, năm 2016, khi có sự động viên, hỗ trợ một số người hảo tâm, Oanh mới quyết định nộp hồ sơ, sau đó đỗ vào ngành giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm Huế.

Tâm sự đẫm nước mắt của nữ thủ khoa nhà nghèo sau bức ảnh "ngàn like" Tai họa ập đến gia đình Oanh khi cô học năm thứ 3. Trong một đêm đi thả lưới đánh cá về, vốn bị hư một mắt từ nhỏ nên ông Trần Quang Lĩnh (bố của Oanh) đạp xe loạng choạng và bị té, bàn đạp xe đâm vào vùng đùi gây chảy máu trong. Mấy ngày sau, ông Lĩnh bị nhiễm trùng, rồi hôn mê, phải đi bệnh viện cấp cứu, chạy chữa… Trong khi đó anh trai của Oanh đột ngột mất ở TP.HCM vì đột quỵ. Tất cả với Oanh như đổ sụp.

“Lúc ấy mình nghĩ sẽ từ bỏ tất cả, nhưng rất may mắn khi có bạn bè, thầy cô bên cạnh. Mọi người an ủi, động viên, luôn bên cạnh mình. Nhờ thế mà mình vượt qua và được như hôm nay”, Oanh nuốt nước mắt kể khi đón nhận tấm bằng cử nhân hạng xuất sắc do Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế Lê Anh Phương trực tiếp trao.

Ông Trần Quang Lĩnh đi dạo cùng con gái trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm Huế Đình Toàn

Nhưng có lẽ món quà đặc biệt và quý giá nhất với Oanh là sự có mặt của người bố 71 tuổi sau khi vượt gần 500 km từ Nghệ An vào Huế để chia sẻ giây phút hạnh phúc của con gái út sau chặng đường dài miệt mài đèn sách . Khi tên con gái được xướng lên trong hội trường, từ sau cánh gà, ông Lĩnh khép nép bước ra bục vinh danh sinh viên có thầy hiệu trưởng đợi sẵn. Ông trao cho con gái bó hoa tươi và ôm con mà nước mắt chực trào.

Nhìn lại hành trình bản thân trải qua, Oanh chia sẻ bao năm qua cô luôn nỗ lực không chỉ vì bản thân mà vì gia đình, bố mẹ, những người yêu thương, đặc biệt là người anh trai quá cố. “Mình không biết phải cảm ơn bố mẹ như thế nào. Chỉ biết nhắc nhở bản thân luôn cố gắng. Bây giờ tốt nghiệp với kết quả thế này mình rất hạnh phúc nhưng vẫn nhủ lòng cần cố gắng hơn trong tương lai”, Oanh bộc bạch.