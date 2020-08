Tiếp sức mùa thi: Thí sinh ấm lòng dù bị ướt mưa

“Lúc đó em đã vào lớp và bị ướt, lạnh lắm, đang hoang mang thì nghe loa trường thông báo có đồng phục để thay tại phòng chờ của nhà trường và em đã mừng rỡ xuống thay liền. Em cảm thấy việc tổ chức thi tại trường thực sự chu đáo vì đã chuẩn bị sẵn luôn phương án dự phòng cho thời tiết trong mùa mưa", Hằng, một nữ sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Trường THPT Hùng Vương (TP. Tân An, Long An) bày tỏ.

Hằng là một trong hơn 65 thí sinh được đội tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Hùng Vương (Long An) hỗ trợ quần áo đồng phục sáng nay.

Đội tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Thủ Thừa (H. Thủ Thừa, Long An) cũng đã chuẩn bị sẵn 200 áo mưa cho thí sinh ẢNH: B.B

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thầy Phùng Ngọc Tuấn, tổ trưởng tổ ngữ văn, Trường THPT Hùng Vương, cho biết do trong mùa mưa nên trước khi diễn ra đợt thi, tổ tiếp sức mùa thi có xin ý kiến với hội đồng nhà trường về việc sử dụng các đồng phục thể dục còn tồn trong kho để chuẩn bị sẵn và mua thêm một số khăn, phòng khi các thí sinh bị ướt mưa bất ngờ.

“Nếu quần áo bị ướt thì các em sẽ khó chịu và nghiêm trọng hơn là giấy mực trong bài thi sẽ khó tránh khỏi tình trạng bị lem do ướt nước nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Tuy vậy, đa số các em đều có sự chuẩn bị nên không bị ướt, hoặc ướt không đáng kể thì có sẵn khăn để lao khô, nhưng nhà trường sẵn sàng hỗ trợ các em thay áo nếu có nhu cầu”, thầy Tuấn cho hay.

Tại điểm thi Trường THPT Thủ Thừa (H.Thủ Thừa, Long An), đội tiếp sức mùa thi do Tỉnh đoàn Long An tổ chức cũng đã nhanh chóng mua 200 áo mưa sử dụng 1 lần để hỗ trợ cho các thí sinh ngay trong sáng 10.8.

Mưa đọng nước trên sân trường và khoảng cách từ cổng trường vào phòng thi khá xa nên các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Thủ Thừa khá vất vả để hỗ trợ thí sinh vào phòng thi trong buổi sáng 10.8 ẢNH: B.B

Theo bà Lê Thị Song An, Phó giám đốc Sở GT-ĐT Long An, toàn tỉnh có 13.737 thí sinh đăng ký dự thi. Tính đến nay có 23 thí sinh vắng thi, trong đó 4 thí sinh được miễn thi; 6 thí sinh bệnh nằm viện trước ngày thi, thuộc diện xét đặc cách tốt nghiệp; 9 thí sinh tự do chưa rõ nguyên nhân vắng.

Bà Song An đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo trong tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Hùng Vương, cùng như sự nhiệt tình hỗ trợ các tính nguyện viên của các đội “Tiếp sức mùa thi” do Tỉnh đoàn Long An tổ chức. “Việc chuẩn bị đồng phục và khăn để phòng cho các thí sinh bị ướt mưa đã thể hiện sự chu đáo và rất có hiệu quả của Ban lãnh đạo Trường THPT Hùng Vương .Sở GD-ĐT Long An sẽ phổ biến cách chuẩn bị này đến các trường khác", bà Song An cho hay.

Đội tiếp sức mùa thi do Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức tại cổng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cũng đã làm việc hết sức vất vả vì cơn mưa đột ngột sáng 10.8 ẢNH: B.B

Theo Sở GD-ĐT Bến Tre, ngoài 6 thí sinh nằm viện do sốt xuất huyết trước khi làm thủ tục thi, 4 thí sinh được miễn thi và 1 trường hợp thí sinh chết do tai nạn trước kỳ thi, 1 thí sinh bị cấm thi do không đủ điều kiện, trong buổi sáng ngày 10.8, toàn tỉnh có thêm 2 trường hợp thí sinh mới nhập viện (1 thí sinh tại điểm thi Bến Tre 2 bị hở van tim, 1 thí sinh tại điểm thi Bình Đại 2 nhưng chưa rõ bệnh), các trường hợp còn lại chưa rõ lý do.

Tại Tiền Giang, một trường hợp nữ sinh (ở H. Chợ Gạo) đột ngọt chuyển dạ sinh con khi đang làm thủ tục thi, còn lại vẫn diễn ra bình thường và đúng quy chế.

Tại Long An, Tiền Giang và Bến Tre , tuy đa số các đội tiếp sức mùa thi và các trường không có chuẩn bị quần áo đồng phục sẵn sàng để thay cho các em khi bị ướt mưa bất ngờ nhưng nhờ sự chu đáo, giúp đỡ tận tình của các đội tiếp sức mùa thi nên không có trường hợp nào thí sinh phải nghỉ thi, hoặc đến phòng thi không kịp do mưa gió.