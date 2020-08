Chuẩn bị xử lý tình huống phát sinh liên quan Covid-19 khi thi tốt nghiệp THPT

Trao đổi với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2020 ở tỉnh Long An, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết kỳ thi năm nay rất đặc biệt. Ngành giáo dục phải đảm bảo cả 2 nhiệm vụ là tổ chức tốt kỳ thi và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Việc phòng chống dịch bệnh không thể chủ quan vì phát sinh từng giờ. Địa bàn tỉnh Long An lại giáp TP.HCM và có vùng biên giới rất dài. Các phương án phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ thi này của tỉnh Long An đưa ra rất tốt. Vì khi tình huống phát sinh xảy ra phải xử lý nhanh, không thể chờ đợi được.