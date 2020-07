Tình nguyện hè 2020: 'Tuổi trẻ không đi mùa hè xanh là tiếc nuối lắm đó'!

Sáng ngày 19.7, Quận đoàn 10, TP.HCM, đã chính thức ra quân các chiến dịch tình nguyện hè năm 2020. Ngay sau đó, các đoàn viên đã bắt tay làm ngay công việc của mình.

Cùng dọn sạch các con đường, ngõ hẻm gần cao ốc Nguyễn Kim, Quận 10, TP.HCM, Nguyễn Hồ Anh Thư, 22 tuổi, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học, TP.HCM, cho biết gần 8 năm qua không có một mùa hè nào Thư không tham gia các chiến dịch tình nguyện từ Hoa phượng đỏ đến Kỳ nghỉ hồng vì với Anh Thư tuổi trẻ là cống hiến, là giúp ích cho xã hội.

“Từ khi tham gia các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, em cảm thấy có trách nhiệm với cuộc sống, biết chủ động hơn trong mọi công việc, đồng thời tích lũy được những kinh nghiệm sống. Không những thế còn giúp mình tự tin hơn, học được những kỹ năng như quản trò, thuyết trình…Cho nên tuổi trẻ mà không đi mùa hè xanh là tiếc nuối lắm đó, sau này mình lớn tuổi thì nhìn lại những ngày tháng này sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất của lứa tuổi đôi mươi”, Thư nói.

Tuổi trẻ là chuỗi ngày đi thu thập những cảm xúc, bài học mới. Do đó Trương Quỳnh Phương, 21 tuổi, sinh viên Học viện cán bộ TP.HCM, đã chọn bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM cho lần tham gia Mùa hè xanh năm nay để cảm nhận công việc trong ngành y.

Công việc hướng dẫn bệnh nhân làm hồ sơ, thẻ bảo hiểm, với Quỳnh Phương là một thử thách mới trong cuộc sống.

“Lần đầu tiên cũng khó khăn lắm vì đây là những công việc mình chưa từng làm, chưa đủ chuyên môn nhưng được anh chị ở cơ sở giúp đỡ nhiều nên một tuần làm việc rất tốt và vui lắm”, Quỳnh Phương nói.

Trương Quỳnh Phương còn nhấn mạnh: “Tham gia tình nguyện là mong muốn được giúp đỡ nhiều người hơn và trải nghiệm ở nhiều môi trường khác nhau. Qua từng nơi, em mới biết còn nhiều người khó khăn hơn mình rất nhiều, nhất là đối với cô chú lớn tuổi em đã gặp ở bệnh viện. Dù chỉ có thể giúp dìu cô chú lên dốc, hay hướng dẫn những thủ tục đơn giản nhưng khi được nhận lại những nụ cười, những lời cảm ơn thì em thấy vui và ý nghĩa lắm, cảm thấy những ngày hè tuổi trẻ của mình trôi qua không lãng phí”.

"Phải thật sự đến với nó bằng chữ tình nguyện"

Vì dịch Covid-19, việc học phải trì trệ nhưng Nguyễn Ngọc Thanh Huy, 22 tuổi, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, vẫn đăng ký về tỉnh Bến Tre cùng với các bạn của mình giúp các em thiếu nhi nghèo.

Thanh Huy chia sẻ: “Tưởng năm nay không được đi mùa hè xanh vì phải đối mặt với nhiều bài vở, và khó khăn lớn nhất là do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên thời gian thực tập bị trùng với thời gian tham gia tình nguyện. Nhưng trong cái rủi có cái may, mục tiêu của môn học và tính chất chuyên biệt của đội hình lại giống nhau do vậy sự kết hợp môn học và đội hình mùa hè xanh lại thành một đã tạo cho mình một trải nghiệm vô cùng thú vị".

Các bạn trẻ háo hức đến hè để tham gia tình nguyện Ảnh: Tấn Đạt

“Đúng là tuổi trẻ sẽ có thật nhiều thứ để trải nghiệm nhưng hãy cố gắng một lần thu xếp và dành một ít thời gian "trốn" phố xá nhộn nhịp để về vùng quê yên bình... Mùa hè xanh phải thật sự đến với nó bằng chữ "tình nguyện" thì chúng ta mới tận hưởng trọn vẹn cảm xúc mà nó mang lại”, Thanh Huy nói.