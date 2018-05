Trải nghiệm kỳ nghỉ hè 'trọn vẹn'

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, cho biết học sinh nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè nhằm tăng thời gian trải nghiệm, giải trí cho các em sau một năm học hành căng thẳng. Trong đó, học sinh được khuyến khích tham gia các lớp học bơi - một trong những hoạt động thể chất và tinh thần tích cực, bổ ích. Hơn 60 bể bơi tại các trường học, trung tâm huấn luyện bơi lội trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt dạy học bơi từ ngày 6.6, đáp ứng nhu cầu của 27.000 học sinh. Tuy nhiên, địa phương cũng được gợi ý vận động phụ huynh đưa con tham gia các bể bơi dịch vụ ngoài nhà trường nếu có nhu cầu, điều kiện.

Cùng với các khóa huấn luyện bơi lội, các trường học có bể bơi sẽ tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bơi an toàn cho học sinh theo các tiêu chí do Tổ chức Liên minh vì sự an toàn của trẻ em Mỹ (TASC).

Nhiều sân chơi mới

Điểm mới của hoạt động trải nghiệm hè năm nay là học sinh cũng được khuyến khích tha gia các hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian, với sự phối hợp của các hội, đoàn thể, cơ quan văn hóa, bảo tàng… Tùy vào hoạt động của từng cấp học mà các trường sẽ tổ chức trò chơi dân gian phù hợp hay tập luyện, biểu diễn các làn điệu dân ca khu 5, bài chòi. Đặc biệt, có 2 trường THCS (Nguyễn Tri Phương, Ông Ích Đường) và 1 trường THPT (Phạm Phú Thứ) phối hợp với Phòng VH-TT H.Hòa Vang tổ chức tập luyện, biểu diễn điệu múa “Tung tung da dá” cho chính học sinh Cơ tu và những học sinh có nhu cầu tìm hiểu văn hóa Cơ tu.

Tất nhiên, kỳ nghỉ hè không thể thiếu hệ thống "thư viện mở" vốn được phụ huynh, học sinh ủng hộ. Kết quả đăng ký cho thấy 100% trường học từ tiểu học đến THPT, cùng các trung tâm GDTX, sẽ mở cổng trường, thư viện, khu tập luyện thể thao… để đón "khách" hàng tuần (trừ ngày lễ, chủ nhật), từ 8-10 giờ, 14-17 giờ, 18-21 giờ. "Khách" được mở rộng cho cả học sinh, nhân dân vùng lân cận. Đây cũng là cơ hội tốt để mở cuộc vận động đóng góp sách báo cho các tủ sách.

Theo ông Ngô Ngọc Hoàng Vương, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD-ĐT Đà Nẵng), năm nay Sở GD-ĐT tiếp tục tổ chức chương trình Ngày yêu thương lần thứ 2 nhằm vận động quyên góp ủng hộ học sinh nghèo và các trường vùng sâu vùng xa, miền núi của Quảng Nam, Đà Nẵng. Chương trình khởi động từ ngày 20.5 tới, kéo dài đến 10.6. Các phụ huynh cũng được “gợi ý” tặng búp bê, thú nhồi bông, đồ chơi… để ban tổ chức san sẻ cho học sinh nghèo bậc mầm non, tiểu học. Học sinh cũng có thể chia sẻ bút, sách vở, áo quần và các vật dụng khác (riêng sách giáo khoa cũ thì khuyến khích hỗ trợ trọn bộ); trong khi đó, cán bộ, giáo viên tham gia vận động hỗ trợ chiếu, chăn, thực phẩm… để tặng các trường dân tộc nội trú.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Vĩnh, việc quyên góp phải trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện và không vận động học sinh gia đình chính sách, thuộc diện giải tỏa di dời, hoàn cảnh khó khăn. “Tuyệt đối không vận động quyên góp bằng tiền mặt”, ông Vĩnh lưu ý.