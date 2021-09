Trẻ em ở vùng tâm dịch: 'Con cứ tưởng năm nay không có trung thu…'

Lâm Ngọc Minh Châu (10 tuổi, đang sống cùng ba mẹ tại phường An Phú, TP. Thủ Đức) vui mừng mân mê chiếc lồng đèn trung thu trên tay, chia sẻ với người viết. Châu là 1 trong 5.000 trẻ em tại vùng tâm dịch TP.HCM nhận được quà trung thu từ chương trình Trung thu cho em do Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam (thuộc T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ) phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ban Dân vận thành ủy TP.HCM cùng với sự đồng hành của Đoàn Cơ sở Báo Thanh Niên và Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương tổ chức sáng ngày 8.9.

Trung tâm CTXH Thanh thiếu niên Việt Nam, Ban dân vận và Thành Đoàn TP. Thủ Đức, Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên trao tặng 500 phần quà Trung thu cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh tại các khu nhà trọ công nhân trong khu cách ly, phong toả trên địa bàn phường An Phú, TP.Thủ Đức tại lễ ra quân chương trình

Châu cũng như rất nhiều em nhỏ ở vùng tâm dịch, đặc biệt là những em nhỏ chẳng may bị nhiễm Covid-19 , hoặc có cha mẹ đang là F0, hay đau thương hơn là những trẻ em bị mất cả cha lẫn mẹ vì dịch Covid-19... cứ tưởng năm nay sẽ không có trung thu, hay thậm chí không còn nghĩ gì đến cái tết vốn dành riêng cho mình. Chính vì thế, khi nhận được những phần quà trong đó có cả lồng đèn và bánh trái, nụ cười hồn nhiên của các em qua lớp khẩu trang khiến chúng tôi, những người tổ chức chương trình mang trung thu về cho các em, cảm thấy ấm lòng hơn.

Bồng con nhỏ trên tay, chị Huỳnh Thị Tuyết Mai (trọ tại hẻm 211 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức), nghẹn ngào kể: “Mình là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, bình thường đi làm móng dạo để kiếm sống qua ngày. Mấy tháng dịch nay ôm con ở trong phòng trọ, biết ở đâu trên mạng người ta thông báo cho gì là mình lên đó xin, rồi ai hỗ trợ gì thì mình ăn nấy. Mấy nay cũng đi xin sữa cho con , chứ con nhỏ không có sữa tội nghiệp nó quá”!

Sáng nay nhận được phần quà trung thu cho con, ngoài bánh trái và lồng đèn thì còn có sữa, nên chị Tuyết Mai mừng không nói nên lời. “Cứ như trời thương, đang cần xin sữa cho con thì nay được chương trình tặng sữa, mình mừng quá chừng luôn. Trong dịch này ai hỗ trợ cho mình cái gì cũng đều mừng hết, chứ dịch khổ quá chừng khổ mà chỉ tội cho con nhỏ thôi”.

Chị Mai cũng như rất nhiều phụ huynh ở khu trọ này đều cho rằng không dám nghĩ đến trung thu cho con, mặc dù các bé cũng rất mong đợi. “Miếng ăn hằng ngày còn thiếu trước hụt sau, đang chạy bữa ăn hằng ngày thì đâu ai dám nghĩ đến trung thu. Cũng thương các con nhưng phải nói với mấy bé là dịch bệnh nên không có trung thu, để các con không phải đợi chờ. Nay nhận được quà, có lồng đèn này chắc mấy đứa nhỏ thích mà ôm lồng đèn đi ngủ luôn quá”, chị Mai chia sẻ.

Có 2 đứa con nhưng phải cho nghỉ học mấy năm nay, chị L.T.B (trọ tại hẻm 211 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức) cho biết cả gia đình ở dưới quê (An Giang) khổ quá nên mới lên thành phố kiếm sống, mà đời sống cũng không khá hơn nên không lo được cho 2 đứa con đi học. Nhà lại có mẹ già bị tai biến, tiền trọ mỗi tháng rất nhiều mà mùa dịch không đi làm được nên gia đình vô cùng khó khăn.

“Nợ tiền trọ hơn 2 tháng rồi, chủ hối mãi nhưng nợ thôi chứ tiền đâu mà đóng, giờ tiền ăn còn phải chạy từng bữa nữa. Khổ lắm luôn nên đâu có dám nghĩ đến trung thu, tưởng không có trung thu nhưng giờ có được quà thế này các bé vui mà chúng tôi cũng vui quá chừng”, chị B. bày tỏ.

Tại buổi lễ khởi động Chương trình Trung thu cho em 2021, anh Nguyễn Thanh Hân, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam, cho biết hưởng ứng chương trình Triệu túi an sinh do T.Ư Đoàn phát động, thực hiện chỉ đạo của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam về việc chăm lo tết trung thu cho thiếu niên, nhi đồng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid -19, Chương trình Trung thu cho em 2021 sẽ tiến hành trao trực tiếp 5.000 phần quà trung thu cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại các bệnh viện, trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc cả hai đang là bệnh nhân nhiễm Covid-19, trẻ em bị mất cha mẹ vì Covid-19, trẻ em đang phải tạm xa cha mẹ do dịch bệnh… Mỗi phần quà gồm trái cây, bánh kẹo, sữa, nhu yếu phẩm, đèn trung thu để các em đón tết trung thu trong điều kiện đầy đủ nhất có thể, hỗ trợ giải tỏa tâm lý và nâng cao đời sống tinh thần, bổ sung dinh dưỡng cho các em.