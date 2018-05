Trung úy công an có duyên với công tác Đoàn

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Kế An, H.Kế Sách (Sóc Trăng), năm 2009, anh Phong gia nhập lực lượng công an nhân dân, công tác tại Công an H.Kế Sách. Năm 2017, anh được điều về Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng Công an tỉnh. Dù bận rộn chuyên môn nghiệp vụ nhưng ngọn lửa nhiệt tình với phong trào Đoàn luôn cháy trong anh. Với cương vị Phó bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, anh Phong đã phát huy năng lực, sở trường của mình trong công tác Đoàn. Anh đã cùng Ban Chấp hành Đoàn Công an tỉnh tổ chức và tham gia trên 50 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 1.400 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia; tổ chức và nhân rộng mô hình “Sinh hoạt chính trị - sân chơi văn hóa - rèn luyện kỹ năng”; tổ chức sân chơi thanh niên với chủ đề “Tôi là người tuyên truyền viên” cho cán bộ, ĐVTN trong lực lượng…



Tham gia nhiều hoạt động xã hội

Trong hoạt động tình nguyện, anh Phong đã cùng tuổi trẻ đơn vị tham gia thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội ở các xã vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến trên địa bàn tỉnh như Lâm Tân (H.Thạnh Trị), Mỹ Phước (H.Mỹ Tú), Gia Hòa (H.Mỹ Xuyên)…; tổ chức cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người già, người neo đơn, tàn tật đi lại khó khăn; tặng 790 phần quà cho mẹ VN anh hùng, gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá trên 300 triệu đồng; tặng 3 căn nhà tình thương cho các hộ khó khăn về nhà ở; tổ chức hiến máu nhân đạo 3 đợt với 334 đơn vị máu.