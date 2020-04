Truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho thượng sĩ Võ Văn Toàn

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 20 giờ 40 ngày 2.4, Trung tâm chỉ huy Thông tin TP.Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân có nhóm thanh niên đua xe và có dấu hiệu cướp giật người đi đường. Nhận được chỉ đạo, Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an Q.Sơn Trà triển khai lực lượng truy bắt nhóm thanh niên nói trên trên. Khi 2 cán bộ chiến sĩ đến khu vực cầu Mân Quang (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) thì xảy ra va chạm giao thông. Hai chiến sĩ công an gồm đại úy Đặng Thanh Tuấn và trung sĩ Võ Văn Toàn hy sinh, anh Mai Quốc Long (35 tuổi, một người dân, trú P.Thọ Quang) bị thương. Ngày 3.4, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định thăng quân hàm trước niên hạn từ đại úy lên thiếu tá đối với anh Đặng Thanh Tuấn, từ trung sĩ lên thượng sĩ đối với anh Võ Văn Toàn. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã quyết định truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Võ Văn Toàn.