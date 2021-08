Truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho trung úy Nguyễn Văn Chiến

Sáng ngày 8.8, thừa uỷ quyền của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Thái Minh Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, đã đến thăm hỏi, động viên và trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn truy tặng cho gia đình trung uý Nguyễn Văn Chiến (26 tuổi, công tác tại Công an H.Quỳnh Lưu, Nghệ An).