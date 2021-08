Vụ thượng úy cảnh sát hy sinh: Xe máy kẹt giữa tủ điện và tường nhà dân

Liên quan đến vụ đuổi theo người vi phạm quy định giãn cách phòng chống Covid-19 , một thượng úy cảnh sát gặp nạn và hy sinh , ngày 3.8, Công an Q.6 (TP.HCM) đang tạm giữ Hứa Hán Võ (27 tuổi, ngụ P.6, Q.6) để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hơn 12 giờ ngày 3.8, lực lượng chức năng Công an Q.6 vẫn đang khẩn trương tiến hành trích xuất camera an ninh quanh khu vực trên đường Lò Gốm để phục vụ công tác điều tra.

Ông T. (60 tuổi), một người dân sống trên đường Lò Gốm (Q.6), gần ngay sát hiện trường vụ cảnh sát lao xe máy vào nhà dân dẫn đến tử vong, cho biết tối 2.8, ông đóng cửa vào nhà chưa bao lâu thì nghe một tiếng động lớn. Mở cửa, ông T. thấy một người bị thương rất nặng nằm trên vỉa hè.

Đến trưa 3.8, công an vẫn đang tiến hành trích xuất camera an ninh tại khu vực phục vu công tác điều tra

Khi phát hiện, người dân chạy đến hỗ trợ nạn nhân, những người mặc sắc phục công an liền đó cũng có mặt.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 2.8, tổ công tác phòng chống Covid-19 P.10 (Q.6) phát hiện Hứa Hán Võ chạy xe máy trên đường nên chặn lại kiểm tra. Lúc này Võ không đủ giấy tờ tùy thân, không cung cấp được lý do chính đáng ra đường sau 18 giờ nên một tổ công tác mời về trụ sở lập biên bản xử lý về hành vi vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành ủy TP.HCM về phòng chống dịch bệnh.

Trên đường đi, Võ phóng xe máy bỏ chạy nên tổ công tác (trong đó có thượng úy của Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an Q.6) đuổi theo và gặp nạn. Mặc dù nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, Võ đến công an trình diện. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ hành vi của nghi can Võ khiến thượng úy cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ