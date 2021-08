Truy đuổi người vi phạm ra đường sau 18 giờ, thượng úy cảnh sát hy sinh

Ngày 3.8, Công an Q.6 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Hứa Hán Võ (27 tuổi, ngụ P.6, Q.6), nghi can đạp vào tay lái xe máy khiến một thượng úy cảnh sát hy sinh

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 2.8, tổ công tác phòng chống Covid-19 P.10 (Q.6) phát hiện Võ chạy xe máy trên đường An Dương Vương nên chặn lại kiểm tra.

Nghi can Võ ra trình diện Ảnh: Công an cung cấp

Trên đường di chuyển về phường, Võ phóng xe máy bỏ chạy nên tổ công tác (có thượng úy của Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an Q.6) đuổi theo. Đến đường Lò Gốm (P.8), nghi can Võ đạp vào tay lái khiến xe của thượng úy cảnh sát (29 tuổi) té khỏi xe, văng lên lề đường. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng thượng úy cảnh sát này không qua khỏi.

Sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, Võ đến công an P.11 (Q.6) trình diện. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ hành vi của nghi can Võ khiến thượng úy cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ.