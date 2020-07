Tuổi trẻ cả nước thắp nến, đốt nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tối 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố (Q.9, TP.HCM) diễn ra lễ “ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), chương trình do T.Ư Đoàn tổ chức.

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương cùng 2.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện...

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết vào thời điểm này tại rất nhiều nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước, hàng trăm ngàn đoàn viên, thanh niên Việt Nam thắp ngọn nến, đốt nén nhang thành kính, bày tỏ niềm tự hào về cha anh - những người con đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, máu xương của mình cho độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất của Tổ quốc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của tuổi trẻ hôm nay.

Anh Lê Quốc Phong xúc động: “Tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố - nơi an nghỉ của hơn 15.000 anh hùng, liệt sĩ; các anh, các chị là những biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường, gan dạ, mưu trí, dũng cảm, là nỗi khiếp sợ và cả thán phục của kẻ thù, là nguồn động viên, cổ vũ đồng chí, đồng bào, đoàn viên, thanh niên trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Bằng cuộc đời mình, các anh hùng, liệt sĩ đã viết nên những trang sử vàng đẹp nhất, không chỉ trong truyền thống tuổi trẻ Việt Nam mà còn trong lịch sử cách mạng Việt Nam”.

Cùng ngày, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Hải (Bà Rịa-Vũng Tàu) và các gia đình cựu thanh niên xung phong, thương - bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng. Tổng giá trị quà tặng do T.Ư Đoàn tổ chức trong dịp này gần 230 triệu đồng. Trên cả nước, các cấp bộ Đoàn tổ chức ra quân đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh” nhằm vệ sinh môi trường, chỉnh trang, tu sửa các phần mộ liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, có công với cách mạng…

Anh Quốc Phong khẳng định chiến tranh đã lùi xa, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã có 75 năm thành lập, 45 năm thống nhất, ổn định và đang từng ngày phát triển. Lý tưởng của các anh, các chị lựa chọn ngày nào đang được hàng chục triệu thanh niên Việt Nam tiếp bước với sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ, khát vọng. Con đường của thanh niên Việt Nam mãi là con đường cách mạng theo Đảng, theo Bác Hồ.

“Trên con đường ấy, noi gương các thế hệ đi trước, đã có rất nhiều tấm gương tuổi trẻ tiêu biểu nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động thích ứng, nhanh chóng làm chủ mọi tình huống để rèn luyện, cống hiến, khẳng định bản thân. Tuổi trẻ Việt Nam đã có mặt ở những nơi khó khăn nhất, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh; lao động hăng say trên những công trình mới. Các bạn trẻ cũng miệt mài học tập, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong khu vực và thế giới . Luôn mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo. Không chỉ vậy, các bạn cũng xung kích, tình nguyện, tiên phong trong nhiều việc mới, việc khó, phòng chống dịch bệnh vì cuộc sống cộng đồng để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ”, anh Phong bày tỏ.