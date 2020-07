Tuyên dương 11 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2019

Theo anh Cường, được danh hiệu đã khó, nhưng phát huy, giữ được lòng yêu mến còn khó hơn rất nhiều. Vì vậy anh nhắc nhở mỗi cá nhân được tuyên dương hôm nay không được chủ quan, thoả mãn, mà phải tiếp tục rèn luyện phấn đấu nhiều hơn nữa mang hết khả năng, sức trẻ của mình cống hiến cho đất nước, cho quê hương.

Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai là giải thưởng thường niên do Tỉnh đoàn Đồng Nai phát động, nhằm mục đích biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu , có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc và có những đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội hoặc các hoạt động do Đoàn - Hội - Đội tổ chức.