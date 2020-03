Sinh viên quay lại trường may khẩu trang tặng công nhân phòng ngừa Covid-19

Sinh viên Lê Như Ý: "Mình không giúp được tiền thì giúp sức" Ảnh: Lê Lâm

Cả ngôi trường to lớn giờ vắng lặng, nhưng trong một một căn phòng rộng nằm trên lầu 2 của Khoa công nghệ may lại rộn ràng tiếng máy may dập liên hồi. Gần 10 bạn sinh viên và thầy cô trong khoa đang miệt mài may, cặm cụi xếp khẩu trang đã thành phẩm vào từng túi ngay ngắn.