May 12.000 khẩu trang vải tặng cho người dân phòng tránh dịch Covid-19

Anh Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM, đơn vị đang cùng với thanh niên tình nguyện thực hiện chương trình May khẩu trang vải tặng miễn phí cho người dân phòng tránh dịch Covid-19, khẳng định: “Từ nay đến cuối tháng 3, chúng tôi sẽ may 12.000 khẩu trang vải tặng cho tiểu thương ở chợ, tài xế xe ôm, tài xế taxi, công nhân vệ sinh...phòng dịch Covid-19 bởi vì mỗi ngày họ tiếp xúc với rất nhiều người”.

Anh Ngọc Tuấn còn cho biết chương trình may khẩu trang vải tặng miễn phí cho cộng đồng không chỉ dừng lại vào cuối tháng 3 mà trung tâm sẽ tiếp tục may 12.000 khẩu trang để chung tay cùng xã hội đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Những chiếc khẩu trang vải vừa xong công đoạn cắt, vắt sổ Lê Thanh

Kế toán làm công việc vắt sổ

Khi chúng tôi đến hội trường của trụ sở Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM (5 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1) vào ngày 24.3 thì thấy các tình nguyện viên tất bật với công việc may khẩu trang vải. Mỗi người một công đoạn như cắt chỉ, vắt sổ, may, khò thổi bụi...tạo thành một dây chuyền khép kín như một xí nghiệp may gia công.

Là người đảm nhận công đoạn vắt sổ những chiếc khẩu trang vải, chị Văn Thùy Bích Lan Thanh (35 tuổi), chia sẻ: “Mình vốn là nhân viên kế toán nên thật tình không biết may vá gì cả. Tuy nhiên, khi nghe có chương trình may khẩu trang vải tặng cho cộng đồng phòng tránh dịch Covid-19 nên mình tranh thủ thời gian rảnh tình nguyện tham gia để góp công”.

Chị Văn Thùy Bích Lan Thanh, người đảm nhiệm công đoạn vắt sổ khẩu trang vải Lê Thanh

Theo chị Lan Thanh, sau khi được những “sư phụ” hướng dẫn và tập tành cả buổi thì mình cũng làm được. “Mấy ngày đầu mình làm hơi chậm nhưng bây giờ thì tốc độ vắt sổ của mình đã nhanh hơn nhiều lắm rồi”, chị Lan Thanh khoe.

Nam giới ngồi vào máy may

Không chỉ là người vận động, tập hợp những người tình nguyện tham gia chương trình May khẩu trang vải để tặng miễn phí cho cộng đồng, anh Võ Quốc Bình, Đội trưởng Đội Công tác xã hội thanh niên TP.HCM, cũng là người trực tiếp ngồi vào bàn máy may để may từng khẩu trang. “Để hoàn thành mỗi chiếc khẩu trang với chất liệu vải cotton phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau, như: cắt vải, may… sau đó giặt sạch, khử khuẩn rồi đóng gói (2 cái/một gói) mới đem tặng cho mọi người”, anh Bình cho biết.

Anh Võ Quốc Bình, Đội trưởng Đội Công tác xã hội thanh niên TP.HCM, cũng là người trực tiếp ngồi vào bàn máy may để may từng khẩu trang vải tặng cho người dân Lê Thanh

Tại khu vực may khẩu trang vải không chỉ có những người trẻ tình nguyện tham gia mà còn có có cả người lớn tuổi. Cô Phan Mỹ Lệ (60 tuổi), tâm tình: “Trước kia tui vốn là một thợ may cho một doanh nghiệp may mặc của Đài Loan, giờ đã nghỉ hưu lâu rồi. Đứng trước tình hình mà ai ai cũng cùng xã hội chung tay, góp sức để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 thì bản thân mình đâu thể dửng dưng đứng ngoài cuộc được. Khi nghe được lời kêu gọi của các bạn trẻ tình nguyện may khẩu trang vải để tặng cho cộng đồng, tui quyết định tham gia, vì tui nghĩ ít ra mình cũng có sở trường trong việc may vá”.

Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng cô Phan Mỹ Lệ (60 tuổi), cũng tình nguyện tham gia chương trình May khẩu trang vải tặng miễn phí cho người dân phòng tránh dịch Covid-19 Lê Thanh

Anh Dương Ngọc Tuấn cho biết: “Cùng cộng đồng phòng dịch Covid-19 , ngay từ những ngày đầu TP.HCM có những ca dịch bệnh, chúng tôi đã vận động được 6.000 chiếc khẩu trang y tế để tặng cho người dân ở những nơi công cộng. Tuy nhiên, nguồn khẩu trang y tế hiện nay đang khan hiếm nên chúng tôi linh động chuyển qua làm khẩu trang vải có kháng khuẩn để tặng cho mọi người. Việc may, tặng khẩu trang vải không chỉ góp phần chung tay cùng xã hội phòng chống dịch Covid-19 mà qua đó chúng tôi muốn nhân rộng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, nghĩa cử đẹp trong cộng đồng. Khẩu trang vải cũng sử dụng được lâu dài, giảm chi phí, hạn chế lượng rác thải môi trường”.

Trên đây là những hình ảnh phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận khi thanh niên tình nguyện thực hiện các công đoạn trong chương trình May khẩu trang vải tặng miễn phí cho người dân phòng tránh dịch Covid-19 vào ngày 24.3.