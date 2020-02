Covid-19: Sẽ cách ly sinh viên trở lại ký túc xá có dấu hiệu ho, sốt

Chiều 26.2, chúng tôi đến ký túc xá (KTX) Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (351 Lạc Long Quân, P.5, Q.11) để xem công tác phòng chống dịch Covid-19 ở đây ra sao trước khi đón sinh viên (SV) vào nội trú và đi học trở lại sau thời gian được nhà trường cho nghỉ để phòng dịch.

Làm phòng cách ly

Cùng lúc đó 2 SV Nguyễn Thị Thanh Tuyền (H.Cần Giờ, TP.HCM) và Phạm Lê Yến Linh (quê Long An) cũng vừa trở lại KTX sau nhiều ngày ở quê. Vừa bước vào cổng, ngay lập tức 2 bạn được đo thân nhiệt, kế tiếp được hướng dẫn đến khu vực cạnh đó rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn.

“Tất cả SV từ quê trở lại đều được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn ngay từ cổng. Đây là việc làm mang tính bắt buộc và phải làm xong thủ tục này mới được vào phòng ở”, ông Nguyễn Anh Đài, Giám đốc KTX Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, khẳng định như thế.

Theo ông Đài, công tác phòng dịch Covid-19 luôn được chúng tôi đặc biệt quan tâm và cảnh giác vì KTX là môi trường nội trú tập trung rất đông SV ở mọi miền đất nước.

“KTX có quy mô 1.600 SV nội trú, nhưng thời gian qua do được nhà trường cho nghỉ học để phòng dịch Covid-19 nên hầu hết SV chọn phương án về quê. Tuy nhiên, do có thông tin sắp đi học lại nên mấy hôm nay chúng tôi chuẩn bị cho công tác phòng dịch rất kỹ. Cụ thể, liên hệ với chính quyền địa phương, y tế dự phòng để tiến hành phun thuốc phòng dịch . Chúng tôi còn dành ra một phòng làm việc của nhân viên để làm phòng cách ly nếu chẳng may xảy ra trường hợp SV nào bị nóng sốt thì sẽ đưa vào đó ở tạm thời trước khi chuyển đến bệnh viện”, ông Đài cho biết.

Phòng cách ly tạm thời được thiết kế tại KTX Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Ông Đài nói thêm: “Nếu như trước đây SV nội trú có thể dẫn phụ huynh hoặc bạn bè vào KTX chơi và chỉ khai báo với ban quản lý là được nhưng trong thời điểm phòng dịch Covid-19, ngoài SV hiện đang có trong danh sách nội trú thì chúng tôi không giải quyết cho bất cứ trường hợp nào vào KTX”.

Tương tự, tại KTX Cỏ May (Q.Thủ Đức, TP.HCM), công tác phòng dịch Covid-19 cũng được thực hiện rất nghiêm ngặt. “100% SV vào cổng KTX đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn ngay bàn trực cổng của bảo vệ. Tại khu vực công cộng và hành lang, nhân viên vệ sinh lau dọn mỗi ngày bằng nước sát khuẩn cũng như phun thuốc phòng dịch thường xuyên nhằm đảm bảo môi trường sinh sống sạch sẽ, an toàn trước khi đón SV trở lại”, chị Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc KTX Cỏ May, nói.

Theo ông Lê Quang Thành, Trưởng phòng Công tác SV của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, nhà trường đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt về vấn đề phong dịch để đảm bảo an toàn cho SV trở lại. “Nhà trường có 3 KTX dành cho sinh viên nội trú . Tại các KTX này, nhà trường đều có thiết kế phòng cách ly để khi SV nào có triệu chứng ho, sốt thì y tế của trường cho vào đây ở tạm thời”, ông Thành nói.

Ngoài ra, ông Thành còn cho biết: “Chúng tôi đã phun thuốc khử trùng toàn bộ các phòng học, lối đi, hành lang, khu vực xung quanh trường học, phòng ở KTX. Chúng tôi đã chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang y tế nếu SV nào không có sẽ phát...”.

Đặt văn phòng của bệnh viện tại ký túc xá

Để chuẩn bị đón SV trở lại nội trú đi học vào ngày 2.3, bà Phùng Thị Hương Lan, Phó giám đốc Trung tâm quản lý KTX ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết: “Ban giám đốc đã có buổi làm việc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM và Trung tâm y tế Q.Thủ Đức về việc triển khai các hoạt động phòng chống Covid-19 nhằm đảm bảo cho SV có môi trường sống an toàn”.

Theo bà Lan, khu KTX của ĐH Quốc gia TP.HCM là nơi tập trung đông SV nội trú nhất cả nước, với gần 35.000 SV.