Ký túc xá Cỏ May tuyển sinh viên nghèo, học giỏi vào ở miễn phí

Ký túc xá Cỏ May (Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) vừa có thông báo tuyển sinh viên vào lưu trú trong năm học 2019 - 2020. Năm nay, ký túc xá này sẽ nhận 100 sinh viên.

Đối tượng để xét duyệt theo như tiêu chí "Tiếp bước sinh viên nghèo - học giỏi". Đó là các sinh viên trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh năm 2019 vào các trường ĐH công lập tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Có nhiều đối tượng được xem xét để xét. Thứ nhất, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện kinh tế để tiếp tục việc học. Thứ hai là có kết quả học tập loại giỏi bậc THPT hoặc có kết quả điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Ưu tiên là học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, thành phố.

Sinh viên khó khăn đặc biệt được các phương tiện truyền thông như báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh thông tin cũng được xét tuyển.

Thông báo cũng đặc biệt lưu ý: sinh viên tham gia dự tuyển phải cam kết mọi thông tin đăng ký dự tuyển là tuyệt đối trung thực. Mọi hành vi gian dối trong hồ sơ là khuyết điểm nghiêm trọng và sẽ bị Ban quản lý Ký túc xá Cỏ May từ chối tiếp nhận, báo cáo với trường trúng tuyển và thông báo về địa phương.

Tuy điều kiện khá gắt gao nhưng khi sinh viên vào đây ở sẽ được hỗ trợ tối đa để yên tâm học tập. Đó là sinh viên sẽ được cấp tiền ăn hàng tuần, lưu trú ký túc xá miễn phí, được Ban quản lý Ký túc xá Cỏ May đóng học phí trong học kỳ đầu tiên tại trường ĐH đang theo học. Những học kỳ về sau, Ban quản lý sẽ xem xét tuỳ thuộc vào kết quả học tập.

Ngoài ra, sinh viên còn được trợ cấp thêm học bổng học ngoại ngữ, tin học và các hoạt động ngoại khoá, kỹ năng mềm đảm bảo phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu công việc.

KTX Sinh hoạt ngoại khoá tại Ký túc xá Cỏ May

Ký túc xá Cỏ May thuộc hệ thống các doanh nghiệp Cỏ May, được xây dựng từ tâm nguyện của ông Phạm Văn Bên (chủ doanh nghiệp Cỏ May ở tỉnh Đồng Tháp) muốn tạo điều kiện tốt nhất về chỗ ăn, ở, học hành cho sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi, có đạo đức tốt, trúng tuyển vào các trường ĐH tại TP HCM và vùng lân cận. Ký túc xá bắt đầu tuyển sinh viên vào ở từ năm 2016.