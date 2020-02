Nhiều phương án phòng dịch corona ở ký túc xá

Chúng tôi đến khu B, Trung tâm quản lý ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM, thấy các công việc liên quan đến phòng dịch tại nơi này rất ráo riết. Ngay lối vào cổng là khu vực đo thân nhiệt, cạnh đó là những bồn rửa tay được lắp đặt rất sạch sẽ, đồng thời có kèm những chai nước sát khuẩn cho sinh viên (SV) sử dụng miễn phí.

Theo ông Bính, do KTX ĐH Quốc gia TP.HCM có quy mô SV nội trú rất đông, với hơn 34.000 SV và đây không chỉ là nơi nội trú mà còn là môi trường để SV được rèn luyện, trang bị kỹ năng, giao lưu, kết nối với cộng đồng. Chính vì vậy, toàn bộ ban giám đốc KTX rất quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc việc phòng dịch nhằm đảm bảo cho SV yên tâm học tập.

Để phòng chống dịch, tiến sĩ Bùi Hữu Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho biết: “Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra với 22 người do tôi làm trưởng ban. Theo đó, chúng tôi sẽ cho tiến hành vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc sát khuẩn tại tất cả phòng học, nơi có SV lui tới và KTX. Tại các cổng ra vào trường học và lối vào KTX, chúng tôi cũng có bố trí các đội chuyên môn để đo thân nhiệt, đồng thời hướng dẫn SV rửa tay bằng nước sát khuẩn”.

Anh Nguyễn Hải Dương, Bí thư Đoàn Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, nói: “Từ khi nhà trường có quyết định thông báo cho SV nghỉ học thì chúng tôi bắt tay ngay vào thực hiện công tác vệ sinh, phòng tránh dịch viêm phổi Vũ Hán”.

Theo anh Hải Dương, các công việc đang khẩn trương thực hiện tại 2 cơ sở dành cho SV học tập ở Q.Bình Thạnh, Q.12 và một KTX cho SV nội trú ở Q.2. Công việc cụ thể là phun thuốc khử trùng toàn bộ các phòng học, lối đi, hành lang, khu vực xung quanh trường học, phòng ở KTX. Nói chung là mọi ngõ ngách, kể cả các bụi cây, vạt cỏ chúng tôi cũng cho tiến hành phun thuốc khử trùng.

Ngoài ra, anh cho biết thêm: “Nhà trường cũng mua nước rửa tay y tế để tại tất cả các nhà vệ sinh cho SV sử dụng. Đặc biệt, nhà trường đang liên hệ với các công ty cung cấp dịch vụ y tế để mua khẩu trang với số lượng lớn để cung cấp miễn phí cho SV. Nói chung, chúng tôi sẽ làm cho môi trường học tập và nội trú của SV sạch sẽ nhất để phòng ngừa. Với phương châm đặt ra là, khi các em quay trở lại trường sẽ yên tâm trong vấn đề học tập”.

Theo anh Nguyễn Hoàng Tiến, chuyên viên phòng truyền thông của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: “Dự kiến vào ngày 10.2 tới đây, khi SV toàn trường đồng loạt đi học, nhà trường sẽ có kế hoạch phát khẩu trang y tế miễn phí cho tất cả SV của trường để phòng tránh dịch”.

Còn ông Đỗ Ngọc Côi, Phó giám đốc KTX ĐH Nông Lâm TP.HCM, cũng thông tin: “Chúng tôi tiến hành phát những tờ thông tin khuyến cáo như Bộ Y tế hướng dẫn đến từng phòng ở của SV để các em biết cách phòng dịch. Song song đó, KTX cũng phối hợp với trạm y tế của trường gấp rút mua các loại thuốc để phun sát khuẩn toàn bộ KTX và nước sát khuẩn cho SV rửa tay”.

Theo bà Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc KTX Cỏ May (Q.Thủ Đức, TP.HCM), để phòng tránh dịch do virus corona gây ra, đơn vị đang liên hệ với các cơ quan chức năng của Sở Y tế TP.HCM để tiến hành phun thuốc sát khuẩn toàn bộ KTX nhằm đảm bảo môi trường sinh sống sạch sẽ, an toàn trước khi đón SV vào ở lại trong những ngày sắp tới.