May khẩu trang y tế phòng dịch Covid-19

Ngay từ đầu tháng 2, đau đáu trước thực trạng khẩu trang y tế đang rất khan hiếm, Đặng Thị Thanh Ngân, Bí thư Đoàn của trung tâm, bắt đầu nghiên cứu để xem trong khẩu trang y tế gồm những thành phần gì và dựa trên cơ sở đó để thực hiện việc may khẩu trang.

“Thật sự khi may được khẩu trang, tụi mình rất vui vì giá khẩu trang ngoài thị trường thì lên hằng ngày mà muốn mua cũng không được, rồi chưa kể tình trạng làm giả khẩu trang. Nhưng mới đầu, để may được, tụi mình gặp rất nhiều khó khăn vì cũng chưa hình dung được sẽ may như thế nào. Sau thời gian cùng nhau làm và góp ý, cuối cùng cũng ra được quy trình làm hoàn thiện như bây giờ”, Ngân chia sẻ.

Để làm được khẩu trang trong giai đoạn này, theo Ngân, công đoạn tìm kiếm nguyên vật liệu là vô cùng khó khăn. Chính vì thế, nhóm đã sáng tạo ra nhiều nguồn nguyên vật liệu thay thế.

Ban đầu, các đoàn viên tìm kiếm nguồn để mua lớp vải không dệt chống thấm nước làm lớp ngoài cho khẩu trang, nhưng để chống được dịch tiết tối đa nhất, các bạn quyết định làm 2 lớp vải không dệt. Lớp ở trong, do vải lọc thấm hút ẩm chuyên dụng và lớp vải lọc kháng khuẩn rất khó để mua nên nhóm đã dùng 2 phương án để thay thế là lớp bông gòn hoặc lớp vải màng lọc không thấm nước.

“Tụi mình đã nghĩ ra rất nhiều hướng để thực hiện. Cũng có lợi thế là đơn vị cơ sở y tế nên tụi mình nhờ những bác sĩ chuyên về lĩnh vực này góp ý, hỗ trợ đảm bảo được sự an toàn trong quy trình sản xuất cũng như đánh giá chất lượng của vật liệu thay thế”, Ngân bày tỏ.

Để đẩy nhanh tiến độ, mỗi đoàn viên chia nhau một khâu. Người đo cắt, xếp vải, người đảm nhận nhiệm vụ may cố định nếp gấp, bạn thì may hoàn thiện, rồi một nhóm sẽ đóng gói, hấp tiệt trùng.

“Điều đặc biệt là khi đóng gói, tụi mình có dán một lớp giấy chỉ thị nhiệt để theo dõi độ đảm bảo của việc hấp”, Ngân chia sẻ.

Cũng theo Ngân, trên địa bàn huyện hiện nay có 2 khu cách ly, vừa làm sao để cung cấp đủ khẩu trang cho người được theo dõi, vừa cung cấp khẩu trang cho nhân viên y tế nên các đoàn viên đang làm việc hết công suất, tranh thủ làm cả ban đêm.

Ngoài việc may khẩu trang, ngay từ đầu mùa dịch, các đoàn viên đã kết hợp với khoa dược của trung tâm để pha chế nước rửa tay khử khuẩn phát miễn phí cho các xã, trạm y tế, khu vực cách ly và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện.

Đội còn đến từng nhà dân để tuyên truyền cách phòng chống dịch. Đặc biệt hơn, đội hình áo xanh của trung tâm là lực lượng đi đầu trong việc theo dõi, đón hành khách ở sân bay về khu vực theo dõi cách ly, tham gia trực chiến 24/24, phục vụ từ khâu ăn uống, sinh hoạt, vệ sinh môi trường, khử khuẩn ở các khu cách ly.

“Những nhiệm vụ đó, lực lượng thanh niên của tụi mình đảm nhận là chính, vì thanh niên mà, còn độc thân nên thoải mái hơn về thời gian và hơn nữa là có sức trẻ nên việc gì tụi mình cũng sẵn sàng hết”, Ngân nói.