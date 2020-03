Người trẻ may khẩu trang vải tặng miễn phí trong mùa dịch Covid-19

Học xong chỉ lại cho bà con

Một buổi sáng tháng 3, tại địa chỉ số 168 Hùng Vương, P.2, Q.10, TP.HCM bỗng rôm rả tiếng cười nói của các chị, dì và các bạn đoàn viên trẻ. Họ đến đây để học cách may khẩu trang vải, ai cũng cầm vài mảnh vải, cây kim, cuộn chỉ để bắt đầu làm học trò.

Giơ 2 miếng vải đã được cắt theo hình dáng khẩu trang, chị Vũ Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ P.2, Q.10, TP.HCM thoăn thoắt đi vài đường chỉ, lật qua lật lại trong chớp mắt mà đã xong chiếc khẩu trang vải được may bằng tay.

Chị Kim Loan (áo dài hồng) hướng dẫn các chị, em may khẩu trang Ảnh: Tấn Đạt

Chị Kim Loan bộc bạch nói: “Cách may khẩu trang vải rất đơn giản, nếu muốn đẹp thì lựa vải có bông hoa, màu sắc, sợ hầm thì may rộng một chút”.

Háo hức với việc học may khẩu trang, chị Nguyễn Thị Thu, 30 tuổi, công tác tại Đoàn Thanh niên P.2, Q.10, TP.HCM, cho biết có thể tận dụng vải dư ở nhà, lấy hai miếng vải cắt theo hình khẩu trang chấp lại là may thôi. May đều thì nó đẹp, may lệch thì nó xấu. Chị cố gắng học may đẹp để còn chỉ lại cho mấy bạn đoàn viên thanh niên khác nữa.

Việc may khẩu trang vải dễ dàng với nhiều bạn đoàn viên trẻ Ảnh: Tấn Đạt

Cứ thế “lớp học” diễn ra vỏn vẹn chưa đầy một tiếng, ai cũng làm được chiếc khẩu trang vải mang về sử dụng.

Chị Vũ Thị Kim Loan cho biết: "Trước tình hình khan hiếm về khẩu trang y tế, hội phụ nữ đã phối hợp với các bạn đoàn viên tự may tay các khẩu trang vải để sử dụng. Mình lên đây hướng dẫn, nếu ai có máy may thì tốt, còn không thì các bạn có thể may tay ở nhà. Mọi người đều có khẩu trang bảo vệ cho bản thân mình, gia đình và có thể chỉ lại cách may cho bà con hàng xóm nữa”.

Cô Trương Thu Hương, người dân tại P.2, Q.10, TP.HCM, cho biết việc may khẩu trang vải rất thiết thực, đây là một hình ảnh đẹp của người phụ nữ hiện đại giúp gia đình và mọi người trong thời dịch Covid- 19.