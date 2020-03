Người trẻ xúc động trước bức ảnh cụ bà ngồi may khẩu trang phòng dịch Covid-19

Trong những ngày gần đây, hình ảnh một cụ bà ngồi trên bàn may để may từng chiếc khẩu trang vải trong mùa dịch Covid-19 đã khiến nhiều cộng đồng mạng thả tim và nhiều người trẻ vô cùng xúc động.

Nhiều trang fanpage đã có hơn 10.000 lượt “like”, gần 1.000 lượt chia sẻ cho những hình ảnh của cụ bà này. Còn ở các bình luận, cộng đồng mạng liên tục thả tim với những dòng chia sẻ như: " Thật tuyệt quá bà ơi, chúc bà luôn vui khỏe" hay "kính chúc mẹ luôn có nhiều sức khỏe, một tấm lòng trung thành và yêu thương đất nước không hề nhạt phai, xin khâm phục người"....

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, chị Trần Thụy Trúc Sơn, 29 tuổi, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ P.5 Q.Gò Vấp, TP.HCM, người chụp những tấm ảnh này, cho biết: "Cụ bà ngồi may khẩu trang vải chính là mẹ Ngô Thị Quýt - Bà Mẹ Việt Nam anh hùng -- sống ở P.5 Q.Gò Vấp. Năm nay mẹ đã 95 tuổi và cũng đã có hơn 30 năm chuyên may vỏ chăn từ thiện giúp đỡ những người nghèo khó. Cho đến nay mẹ vẫn không ngơi nghỉ mà lại còn tham gia may khẩu trang phòng dịch Covid-19 cùng các chị em trong chi hội phụ nữ khu phố 6 của phường".