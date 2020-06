Ứng dụng công nghệ giải quyết ùn tắc giao thông trước cổng trường

Đó là tâm huyết của nhóm 5 giáo viên tiểu học gồm: Nguyễn Hoàng Sang, Trịnh Thị Nhung, Trần Thị Nhàn, Trần Thị Ngọc Hạnh, Phạm Hoàng Nhân thuộc Chi đoàn giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, Q.Tân Bình ( TP.HCM ). Đề tài “Vận dụng công nghệ thông minh đảm bảo an toàn giao thông trước khu vực cổng trường” vừa đoạt giải nhất phần thi Ý tưởng sáng tạo trong cuộc thi “Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông” do Cục công tác phía Nam (Bộ Khoa học Công nghệ) và Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ trẻ TP.HCM tổ chức.