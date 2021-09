Ưu tiên chăm lo cho thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhân dịp Trung thu

“Chương trình diễn ra từ ngày 17-21.9 sẽ trao tặng 2.114 phần quà (300.000 đồng/ phần) cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại 7 cơ sở công lập nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em và 40 khu lưu trú thanh niên công nhân tại TP.HCM”, chị Ngọc Nhung cho biết.

Ngoài ra, theo chị Ngọc Nhung, Thành đoàn TP.HCM còn trao tặng 1.300 bộ sách giáo khoa, thiết bị, dụng cụ học tập và 50 suất học bổng bảo trợ học tập đến hết lớp 12 cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn , thiếu nhi có cha mẹ không may bị mất vì dịch bệnh Covid-19. Tổng kinh phí thực hiện chăm lo cho thiếu nhi trong mùa Trung thu năm nay gần 2,5 tỉ đồng.

Hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm nay tại tỉnh Bình Dương đặc biệt chú trọng đến những thiếu nhi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo anh Đỗ Văn Phùng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ (Tỉnh đoàn Bình Dương), chúng tôi sẽ dành khoảng 1.000 phần quà (mỗi phần quà gồm có 1 hộp sữa trị giá gần 400.000 đồng, kèm bánh trung thu, lồng đèn và dụng cụ học tập) tặng các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. “Dự kiến chương trình diễn ra từ ngày 18 - 21.9. Theo đó, các tình nguyện viên sẽ mang quà đến tặng cho các em thiếu nhi ở các khu nhà trọ, bệnh viện điều trị Covid-19, nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho các em thiếu nhi có một mùa Trung thu thật vui vẻ, ấm áp”, anh Phùng chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Tuấn Khởi, phụ trách chương trình tình nguyện Hành Trình Đỏ (T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam), cho biết đã phối hợp với một số đơn vị để triển khai chương trình tặng 150.000 bánh trung thu cho các em thiếu nhi ở TP.HCM, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. “Chúng tôi muốn giúp các em có được niềm vui nho nhỏ nhân mùa Trung thu năm nay, giúp các em quên đi những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 . Chương trình ưu tiên cho những em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi là con công nhân lao động, thiếu nhi bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, thiếu nhi trong các khu cách ly, phong tỏa”, anh Khởi chia sẻ.