Vợ chồng trẻ sáng tạo tour du lịch tại nhà độc đáo cho con trong mùa dịch

Cụ thể lịch trình tour du lịch tại nhà của gia đình anh Nguyện như sau: Sáng 8 giờ xuất phát từ phòng ngủ ra phòng khách; 8 giờ 30 nấu và ăn sáng tại phòng ăn; 9 giờ di chuyển đến sân thượng, tự do khám phá thiên nhiên, bắt côn trùng, hái quả tuỳ thích; 10 giờ đến phòng bếp nấu nướng; 12 giờ ghé phòng ăn và dùng bữa trưa; 13 giờ di chuyển tới phòng ngủ nghỉ ngơi; 15 giờ tự do thăm quan phòng khách, ban công, khám phá vườn rau, cây cảnh; 16 giờ thả mình trong bể bơi vô cực tại sân thượng; 17 giờ ra phòng bếp, nấu ăn; 18 giờ cả gia đình cùng tập thể dục thể thao ; 19 giờ dùng bữa tối; 20 giờ thì một lần nữa lại tự do vui chơi tại phòng khách, phòng bếp, ban công; 22 giờ quay về phòng ngủ và kết thúc 1 ngày. Các ngày tiếp theo, lịch trình có thể thay đổi giữa các phòng.