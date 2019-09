Vượt hành trình dài tặng sách cho học sinh vùng đồng bào thiểu số

Ngày 11.9, “Hành trình từ trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên VN” vùng sâu - vùng xa miền Đông và vùng sông rạch ĐBSCL tiếp tục lan tỏa tri thức về khát vọng đổi đời đến với học sinh Trường THCS Đoàn Đức Thái ở xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Trường THCS Đoàn Đức Thái ở xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước rạng rỡ ngày nhận sách Ảnh: Giang Phương Để đến được ngôi trường này, hành trình đã di chuyển liên tục suốt nhiều giờ không nghỉ. Đặt chân đến đây, thành viên đoàn cảm nhận rõ sự chân thành, trìu mến từ thầy trò Trường THCS Đoàn Đức Thái. Đằng sau cái bắt tay vui mừng mà các thầy cô nơi đây dành cho đoàn là những lời lý giải mộc mạc, chân chất đến lạ thường. Để đến được ngôi trường này, hành trình đã di chuyển liên tục suốt nhiều giờ không nghỉ. Đặt chân đến đây, thành viên đoàn cảm nhận rõ sự chân thành, trìu mến từ thầy trò Trường THCS Đoàn Đức Thái. Đằng sau cái bắt tay vui mừng mà các thầy cô nơi đây dành cho đoàn là những lời lý giải mộc mạc, chân chất đến lạ thường.

Thầy Nguyễn Thành Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Đức Thái tâm sự: “Đã lâu lắm rồi, nhà trường mới nhận được một lượng sách quý giá lớn thế này cho các em học sinh”.

Nụ cười rạng ngời khi cầm trên trên tay những quyển sách

Nói đoạn, thầy Tuấn trải lòng chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi biết trường mình được nhận sách. Bởi, đây là ngôi trường thuộc vùng sâu, vùng xa nhất tỉnh Bình Phước. Đặc thù của ngôi trường này là đa phần các em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số”.

Thầy Tuấn kể thêm: “Gia đình các em ở đây chủ yếu sống bằng nông nghiệp. Điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Thế nên nguồn thông tin tiếp cận được cho các em vẫn còn rất thiếu thốn. Do đó, những quyển sách đến tay các em trong chuyến hành trình từ trái tim chính là nguồn tri thức lớn lao mà nhà trường và các em nhận được”

Cũng theo thầy Tuấn, ngôi trường được thành lập từ năm 2004 mang tên người Anh hùng liệt sĩ Đoàn Đức Thái (sinh năm 1945, dân tộc Kinh, quê ở xã Hàng Kênh, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng). Ông đã anh dũng hy sinh trong trận đánh chi khu Bù Đăng ngày 14.12.1974. Ngôi trường hiện có 9 lớp với 327 em học sinh, 60 % trong số đó là các em đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi học hết lớp 9, số học sinh chỉ tiếp học tiếp cấp 3 còn lại khoảng 60%. “Nhiều em trong số đó phải lao động phụ giúp gia đình”, thầy Tuấn tâm sự.

Lần lượt 5 quyển sách trong tủ sách nền tảng đổi đời gồm Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách, Khuyến học, Đắc nhân tâm, Quốc gia khởi nghiệp và Nghĩ giàu làm giàu được trao tay các em học sinh.. Chứng kiến những nụ cười tràn đầy hạnh phúc, sự tò mò về nội dung, ý nghĩa của sách từ các em học sinh khi nhận sách khiến những người có mặt cũng vỡ òa.

Say sưa khám phá nội dung quyển sách mới

Sau khi nhận được quyển Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách, Phan Mai Ánh Ngọc, học sinh lớp 9A hào hứng nói: “Do chưa đọc được nên em chưa biết hết nội dung bên trong chính xác là gì. Nhưng khi đọc qua tên sách thì em nhận thấy nội dung sẽ xoay quanh câu chuyện vượt khó từ thất bại. Thông tin này sẽ rất bổ ích đối với bản thân em trong tương lai. Đó cũng chính là động lực lớn nhất để em đọc toàn bộ nội dung của quyển sách”.

Cầm trên tay quyển sách Khuyến học, Đình Xuân Tú, học sinh 9A hớn hở bày tỏ: “Phần lớn mấy đứa bạn em thường chỉ đọc truyện tranh vì chữ ít, hình nhiều nên ban đầu thấy tặng quyền sách nhiều chữ quá em hơi… sốc. Nhưng sau khi cầm được sách trong tay và xem qua phần nội dung tóm lược bên ngoài khiến em phải suy nghĩ lại. Có lẽ, em sẽ thay đổi được thói quen đọc sách từ quyển sách như thế này”.

Ngồi cạnh đó, Phạm Long Nhật khoe với bạn mình về quyển Quốc gia khởi nghiệp vừa được nhận. Nhật chia sẻ: “Ngày thường, nếu muốn tìm thông tin em có thể lướt trên điện thoại. Nhưng đã nhiều lúc, em bị điện thoại cuốn vào các trò chơi điện tử khiến em không còn sở thích đọc sách nữa. Nhưng khi được nghe cô chú nói về sách, về những cách suy nghĩ sáng tạo, về những khát vọng lớn để làm cuộc sống thay đổi tốt đẹp hơn khiến em càng tin mình cũng sẽ thay đổi được”.

Những quyển sách quý đổi đời được trao đến tay các em

Giữa giờ trưa, hồi trống tan trường vang lên giòn giã. Thế nhưng, điều chúng tôi nhìn thấy không phải là hình ảnh các em ào ra về như đàn ong vỡ tổ nữa mà thay vào đó là các em nói về sách, khoe sách, nhóm lại cùng nhau để đọc sách.

Chia tay thầy trò Trường THCS Đoàn Đức Thái trong cảm xúc lâng lâng khó tả như chính tâm trạng các em khi vừa nhận sách, “Hành trình từ trái tim” trở lại chuyến hành trình đến với nhiều vùng khác. Cũng tại Bình Phước, chúng tôi trở về TX.Đồng Xoài để đến với Thư viện tỉnh Bình Phước, Trường CĐSP Bình Phước. Hành trình tiếp tục mang theo niềm tin, khát vọng lớn để khởi nghiệp cho thanh niên nơi đây. Trước đó sáng cùng ngày, “Hành trình từ trái tim” đã mang sách đến với sinh viên Trường ĐH Bình Dương (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Sự háo hức tìm đọc sách ở trường THCS Đoàn Đức Thái

“Hành trình từ trái tim” ở vùng sâu - vùng xa miền Đông và vùng sông rạch ĐBSCL do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã chính thức khởi hành từ ngày 10.9 tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Hành trình sẽ xuyên suốt 18 tỉnh thành trong 17 ngày qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ. Hành trình mang sứ mệnh là đưa hàng triệu cuốn sách quý đổi đời đến với các học sinh, sinh viên, thanh niên, chiến sĩ, người dân… vùng sâu, vùng xa miền Đông và vùng sông rạch ĐBSCL với quãng đường hơn 2.000 km.

Thầy Lưu Phước Dũng, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi nhận xét: “Phải chứng kiến câu chuyện các em sinh viên hiện nay, một bên tay lúc nào cũng là một điện thoại di động, trong số đó có rất nhiều em ít đọc sách. Chúng tôi đang cố gắng tạo điều kiện cho các em sử dụng sách in để các em tiếp cận gần và hình thành thói quen đọc sách. Vì chỉ có sách mới mang lại nguồn tri thức và sức mạnh lớn. Đáng nói hơn, ở ngưỡng cửa cuộc đời cho các em, việc Tập đoàn Trung Nguyên Legend tặng những quyển sách về khởi nghiệp càng kích thích cho niềm tin, khát vọng lớn ở các em”

Khát vọng vĩ đại tạo nên con người vĩ đại 30 triệu thanh niên Việt chính là nòng cốt - là rường cột của dân tộc, đất nước Việt Nam. Đây chính là những con người nếu nuôi dưỡng được trong mình khát vọng vĩ đại, khao khát trở nên vĩ đại, sống và hành động trong tâm thế công dân của một quốc gia vĩ đại,… sẽ tạo nên tương lai vĩ đại cho nước Việt. Lập vhí cả cho thanh niên, tạo dựng khát vọng vĩ đại cho họ, chính là tạo dệt sức mạnh cho dân tộc, quốc gia ta. Lịch sử nhân loại từ ngàn xưa đến tận ngày nay là minh chứng không thể chối cãi rằng chính sức mạnh của cá nhân, gia đình, quốc gia dân tộc đã tạo dựng nên các nền văn minh chói sáng hay những đế chế thịnh cường bền vững và ngược lại. Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ