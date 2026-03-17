Giọng ca nhí thạo 4 ngôn ngữ, từng đứng chung sân khấu với huyền thoại Modern Talking giờ ra sao?

Emily Wagner có bố là người Đức và mẹ là người Việt Nam, 8 tuổi bắt đầu được gia đình định hướng theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp

Emily Wagner sinh năm 2015 tại Hà Nội, hiện là học sinh lớp 5 tại British International School. Cô bé được khán giả biết đến nhiều hơn từ năm 2025 với ca khúc debut Red Rose Love, đồng thời ghi điểm khi thể hiện lại các bản hit của Taylor Swift.

Một trong những dấu mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Emily là cơ hội đứng chung sân khấu với Thomas Anders, giọng ca huyền thoại của nhóm Modern Talking, trong chuyến lưu diễn tại Việt Nam vào tháng 10.2025. Đây là trải nghiệm hiếm có đối với một nghệ sĩ nhí, càng khẳng định tiềm năng của giọng ca 10X.

Không chỉ gây chú ý bởi tài năng sớm nở, cô bé sinh năm 2015 còn sở hữu "profile" đáng nể

Không dừng lại ở khả năng ca hát, Emily Wagner còn khiến nhiều người bất ngờ khi sử dụng thành thạo bốn ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Trung. Bên cạnh đó, cô bé có thể chơi piano, guitar, sáng tác nhạc, đồng thời bộc lộ năng khiếu hội họa và diễn xuất.

Ở tuổi 11, Emily Wagner từng trình diễn tại Vietnam Kids Fashion Week 2024 và đảm nhận vai trò vedette cho nhà thiết kế Ivan Trần, sải bước cùng những gương mặt nổi bật như Thanh Hằng hay Bùi Quỳnh Hoa. Những trải nghiệm này giúp Emily rèn luyện phong thái sân khấu và sự tự tin trước công chúng.

Không dừng lại ở việc ca hát, giọng ca nhí còn thử sức ở lĩnh vực thời trang, trình diễn trong show thời trang của NTK Ivan Trần

Gia đình đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của Emily Wagner khi cô bé có bố từng là ca sĩ và mẹ là người sớm phát hiện năng khiếu và tạo điều kiện để em thử sức với nghệ thuật. Tuy nhiên, định hướng được đặt ra là phát triển toàn diện, không chạy theo hào quang sớm. Lịch sinh hoạt của Emily luôn ưu tiên việc học, trong khi các hoạt động nghệ thuật được xem là cơ hội trải nghiệm và khám phá bản thân.

Cuộc sống hiện tại của Emily Wagner

Mới đây, Emily Wagner tiếp tục giới thiệu ca khúc Purple Town, sản phẩm đánh dấu bước tiến mới trong âm nhạc. Đáng chú ý, ca khúc do chính cô bé sáng tác, với phần lời hoàn toàn bằng tiếng Anh, thể hiện rõ tư duy âm nhạc hiện đại và khả năng hội nhập quốc tế. Dự án được đầu tư chỉn chu từ âm thanh đến hình ảnh, cho thấy sự nghiêm túc của Emily với con đường nghệ thuật.

Để con tham gia nghệ thuật từ rất sớm, gia đình của Emily Wagner đặt tiêu chí phù hợp với độ tuổi và thể hiện được tính cách cá nhân của con gái, không chạy theo xu hướng

Trước đây, Emily từng rất yêu thích và mong muốn tham gia Vietnam Idol Kids, tuy nhiên chương trình đã tạm ngưng sản xuất. Trong tương lai, cô bé vẫn kỳ vọng có thể thử sức ở các gameshow ca hát phù hợp nếu có cơ hội. Chia sẻ về bản thân, Emily Wagner cho biết cô luôn trân trọng văn hóa Việt Nam dù lớn lên trong môi trường đa văn hóa.

“Việt Nam là quê hương, là nơi để viết tiếp ước mơ nghệ thuật”, cô bé nói. Những làn điệu dân gian như Lý kéo chài, Về ăn cơm chính là nền tảng đầu tiên giúp Emily nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc. Thời gian tới, giọng ca nhí sẽ tập trung nhiều hơn cho việc sáng tác và biểu diễn, đồng thời tiếp tục tham gia các hoạt động thời trang phù hợp.

