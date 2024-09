Giọng ca nhóm OneRepublic khoe ảnh ăn phở, uống cà phê ở TP.HCM

Ryan Tedder liên tục khoe ảnh đi chơi ở TP.HCM ẢNH: INSTAGRAM ONEREPUBLIC

Từ tối 18.9 đến nay, tài khoản cá nhân của Ryan Tedder lẫn trang mạng xã hội của nhóm OneRepublic liên tục cập nhật loạt khoảnh khắc thú vị của nam ca sĩ Mỹ trong chuyến du lịch Việt Nam. Giọng ca 7X chọn TP.HCM là điểm dừng chân của mình. Anh khoe ảnh dạo phố, ngồi ở quán nhậu lề đường, ngắm phố phường tấp nập xe máy, video xếp hàng mua bánh mì ở một quán nổi tiếng… Tài khoản mạng xã hội của OneRepublic bày tỏ: "Dừng chân nhanh ở TP.HCM. Một thành phố đẹp. Một nền văn hóa đẹp".



Nam ca sĩ Mỹ cũng dành thời gian ghé phố đi Nguyễn Huệ, khu Bùi Viện, "check-in" trụ sở Ủy ban nhân dân TP.HCM. Tedder chia sẻ: "Tôi muốn được tổ chức một vài buổi biểu diễn ở đây cùng với OneRepublic" khiến fan Việt thêm thích thú.

Ryan Tedder chia sẻ nhiều khoảnh khắc ở Việt Nam ẢNH: INSTAGRAM ONEREPUBLIC

Sang ngày 19.9, Ryan Tedder tiếp tục "xả ảnh" đi chơi ở Sài Gòn. Anh khoe khoảnh khắc thong thả uống cà phê, sau lưng là đường phố yên bình cùng hình ảnh lá cờ Việt Nam và cảm thán: "Cà phê Việt Nam 10 điểm". Nam ca sĩ cũng khiến người hâm mộ phấn khích khi đăng ảnh ăn phở, dạo quanh trung tâm thành phố kèm những biểu tượng cảm xúc thể hiện tình yêu với Việt Nam.

Nam ca sĩ Mỹ uống cà phê giữa lòng Sài Gòn ẢNH: INSTAGRM NV

Thông tin Ryan Tedder đang ở TP.HCM được người hâm mộ chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của nhiều dân mạng. Những khán giả lâu năm của OneRepublic thích thú khi thấy thần tượng đến Sài Gòn, hòa nhập với cuộc sống bình dị của người dân nơi đây và có những trải nghiệm đặc biệt. Tài khoản của cộng đồng fan OneRepublic ở Việt Nam bình luận: "Không có cơ hội gặp các anh nhưng ít nhất chúng ta đã hít thở cùng một bầu không khí. Chào mừng anh đến Việt Nam và mong anh sẽ sớm trở lại đây nhiều hơn".

Nhiều người hâm mộ bày tỏ: "Chào mừng anh đến Việt Nam. TP.HCM có rất nhiều địa điểm hấp dẫn. Mong anh có chuyến đi đáng nhớ. Tôi là một fan cuồng của nhóm từ khi còn học trung học và luôn yêu âm nhạc của các anh", "Anh đã đến Sài Gòn thật rồi, rất vui vì các anh có khoảng thời gian tuyệt vời ở đây. Hy vọng sẽ sớm được xem OneRepublic biểu diễn ở thành phố này", "Hy vọng các anh có khoảng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam! Nhân tiện, chúng tôi cần một concert ở TP.HCM"…

Giọng ca 45 tuổi thưởng thức phở Việt ẢNH: INSTAGRAM NV

OneRepublic là ban nhạc pop rock nổi tiếng của Mỹ, thành lập năm 2002 và đã bán được hơn 16 triệu đĩa trên thế giới. Hiện nhóm hoạt động với đội hình 6 thành viên, trong đó Ryan Tedder giữ vai trò hát chính. Đến nay, OneRepublic đã phát hành 6 album phòng thu: Dreaming Out Loud (2007), Waking Up (2009), Native (2013), Oh My My (2016), Human (2021), Artificial Paradise (2024) cùng hàng loạt sản phẩm âm nhạc ăn khách.

Nhóm được người hâm mộ quốc tế yêu mến qua các bản hit đình đám: Apologize, Stop and Stare, All the Right Moves, Secrets, If I Lose Myself… Trong đó, Apologize mang về cho ban nhạc một đề cử Grammy, "càn quét" nhiều bảng xếp hạng âm nhạc vào thập niên 2000 và ghi tên vào danh sách Những bài hát hay nhất mọi thời đại của Billboard Hot 100.

Nhóm OneRepublic ẢNH: INSTAGRAM ONEREPUBLIC

Ryan Tedder sinh năm 1979, anh là người đồng sáng lập và giọng ca chính của OneRepublic. Ngôi sao 45 tuổi còn nổi tiếng với vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, từng tham gia sáng tác, sản xuất cho nhiều tên tuổi đình đám: Beyoncé, Miley Cyrus, Ed Sheeran, Lady Gaga, Adele, BlackPink… Anh 3 lần nhận giải Grammy cho đóng góp của mình trong album 21 và 25 của Adele và 1989 của Taylor Swift. Tháng 5 vừa qua, anh cùng OneRepublic kết hợp với ca sĩ Đức Leony ra mắt Fire (ca khúc chính thức của Euro 2024 và Tedder có tham gia sáng tác).

Về đời tư, Ryan Tedder kết hôn với Genevieve (bạn thời đại học) vào năm 2004 và có hai con trai.