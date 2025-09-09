Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Giọng đọc huyền thoại' Kim Tiến gây xúc động khi tái hiện bản tin thời sự

Thạch Anh
Thạch Anh
09/09/2025 19:55 GMT+7

Những vui buồn trong quá trình làm nghề được NSƯT Kim Tiến trải lòng khi tham gia chương trình 'Khách sạn 5 sao'.

NSƯT Kim Tiến là nữ phát thanh viên có giọng đọc truyền cảm, gây ấn tượng khi xuất hiện trong các bản tin thời sự. Hiện tại, dù đã gần 80 tuổi, bà vẫn ghi điểm bởi sự duyên dáng, minh mẫn. Mới đây, nữ nghệ sĩ gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Khách sạn 5 sao và có những trải lòng về chặng đường làm nghề.

'Giọng đọc huyền thoại' Kim Tiến gây xúc động khi tái hiện bản tin thời sự- Ảnh 1.

NSƯT Kim Tiến vẫn giữ được chất giọng ấm cùng lối dẫn dắt chuyên nghiệp


Mở đầu chương trình, NSƯT Kim Tiến gây ấn tượng khi tái hiện màn dẫn dắt bản tin thời sự, khiến dàn MC thích thú. Nữ nghệ sĩ tâm sự, khi về hưu, bà đọc báo và bất ngờ khi mọi người gọi mình là “giọng đọc huyền thoại”. Bởi với khách mời của Khách sạn 5 sao, giọng đọc của bà khá bình thường. “Sau này, tôi tìm ra nguyên nhân khiến mọi người nhớ - là phần thể hiện nội dung thông tin, đó mới là điều quan trọng. Còn chất giọng chỉ là một nguyên liệu”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Về mối duyên với nghề, NSƯT Kim Tiến bộc bạch từ bé, bản thân đã có phản xạ đọc tốt. Thời điểm học tiểu học, bà ngoại của nữ phát thanh viên đã muốn nghe cháu đọc tin tức trên báo. Chính quãng thời gian rèn luyện đó đã giúp bà tự tin khi thi tuyển. Thế nhưng ít ai biết “giọng đọc huyền thoại” từng thi trượt. Sau này bà về công tác trong đội múa của đài truyền hình rồi dần bén duyên với công việc phát thanh viên.

Buồn vui trong nghề của NSƯT Kim Tiến

Trong những ngày đầu mới vào nghề, NSƯT Kim Tiến cũng từng đối diện với những bình luận trái chiều. Thậm chí, có người chê bai ngoại hình khiến bà nhớ mãi. Thời điểm đó, nữ phát thanh viên không biết lý do vì sao. Sau này bà nhận ra vì đó là thời kỳ tivi đen trắng nên “khi lên hình thì chỗ đen, chỗ trắng nhìn không tự nhiên...”. “Không sao cả, tôi xem đó là động lực để chinh phục khán giả bằng cách khác. Có ai hoàn hảo đâu”, bà bày tỏ.

'Giọng đọc huyền thoại' Kim Tiến gây xúc động khi tái hiện bản tin thời sự- Ảnh 2.

NSƯT Kim Tiến từng đối diện với những ý kiến trái chiều khi làm nghề phát thanh viên

Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, giọng đọc của NSƯT Kim Tiến còn trở nên quen thuộc với mọi người bởi câu: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Kể về kỷ niệm này, nữ nghệ sĩ cho biết đó là lúc bà làm giám khảo cho một cuộc thi tại Cần Thơ và nhận được cuộc điện thoại nhờ đọc giúp. Ban đầu nữ nghệ sĩ nhắn với người này rằng cứ nhờ ai bên đài truyền hình đọc giúp, nhưng anh kiên quyết đợi bà về. “Tôi cũng tưởng là một tin thời sự, đến lúc bước vào mới biết đó là thu trả lời điện thoại”, bà nhớ lại.

NSƯT Kim Tiến bộc bạch khi làm phát thanh viên chương trình thời sự, bà hiếm khi có những bữa cơm trước 19 giờ tối. “Chính vì vậy, trong tủ quần áo của phát thanh viên đều có hộp bánh”, bà kể. Thời của NSƯT Kim Tiến, làm một bản tin thời sự phải có mặt từ lúc 9 giờ sáng để lắng nghe nhận xét của buổi tối hôm trước, đồng thời nắm được tình hình bản tin trong ngày và chỉnh sửa.

Trong Khách sạn 5 sao, khoảnh khắc NSƯT Kim Tiến và biên tập viên Hoài Anh hội ngộ cũng khiến khán giả thích thú. Giọng đọc huyền thoại tiết lộ thời gian đầu khi hậu bối ra Hà Nội dẫn bản tin thời sự, nhiều người cứ ngỡ đây là con gái ruột của bà. Lý giải về điều này, nữ phát thanh viên cho rằng vì cả hai có nét tương đồng về phong cách khi dẫn dắt. Tiếp lời, biên tập viên Hoài Anh chia sẻ: “Tôi cũng được hỏi câu đấy rất nhiều”.

