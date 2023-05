Giông lốc khiến 1 người bị thương, 81 ngôi nhà sập và tốc mái

Hôm nay 8.5, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, chiều 7.5 trên địa bàn các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương của tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa, giông lốc, gió giật mạnh.

Ngôi nhà của người dân Nghệ An bị tốc mái CTV

Theo thống kê, có 81 ngôi nhà bị sập và tốc mái; 1 trường học tốc mái; 3 cột điện chiếu sáng bị gãy, đổ và 1 người bị thương.

H.Tương Dương là nơi vừa ghi nhận kỷ lục về nắng nóng tại Việt Nam với mức nhiệt độ 44,2 độ C.

Trong chiều 7.5, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện mưa đá, rất may cơn mưa ngắn, ít gây thiệt hại về tài sản và hoa màu.

Hiện nay, miền Bắc và miền Trung đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu tỉnh ở Bắc bộ và bắc Trung bộ ứng phó với mưa giông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày 8.5, khu vực Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ.

Ngoài ra, từ ngày 8.5, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa giông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.