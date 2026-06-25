Giống nhãn lạ ở miền Tây: Trái còn xanh vẫn ngọt, khách ăn thử đều bất ngờ

Nhắc đến cồn Mỹ Phước (ấp Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, TP.Cần Thơ - trước đây là huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), nhiều người nghĩ ngay đến vùng chuyên canh nhãn nổi tiếng của miền Tây. Nơi đây có gần 300 ha cây ăn trái, trong đó khoảng 90% diện tích trồng nhãn, người dân hay gọi là "cồn Nhãn".

Giống nhãn ra trái gần như quanh năm

Bên cạnh các giống quen thuộc như nhãn da bò, nhãn Ido, nhãn xuồng cơm vàng hay thanh nhãn, thời gian gần đây, một giống nhãn mới mang tên Long Phụng Châu đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà vườn và du khách nhờ những đặc tính hiếm thấy: cây cho trái gần như quanh năm và trái còn xanh vẫn ăn được với vị ngọt, giòn và không chát.

Giống nhãn Long Phụng Châu bén rễ trên vùng đất cồn Mỹ Phước ẢNH: DUY TÂN

Giữa những vườn nhãn xanh mướt ven sông Hậu, khu vườn của ông Trần Hữu Thắng (48 tuổi) đang là điểm tham quan của nhiều đoàn khách. Người phụ trách kỹ thuật, nhân giống và kinh doanh cho khu vườn là ông Phạm Quốc Minh (42 tuổi). Theo ông Minh, trong hàng chục giống nhãn đang trồng thử nghiệm tại vườn, Long Phụng Châu là giống khiến ông tâm đắc nhất bởi khả năng sinh trưởng mạnh, năng suất cao và chất lượng vượt trội.

"Trên cùng một cây có thể thấy hoa vừa nở, trái mới đậu, trái đang phát triển và những chùm đã chín để thu hoạch. Đây là đặc điểm rất hiếm gặp ở các giống nhãn hiện nay", ông Minh cho biết.

Dạo quanh khu vườn, không khó để bắt gặp những cây Long Phụng Châu chi chít trái ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Nhiều cây dù trồng trong chậu vẫn phát triển xanh tốt, trái sai oằn cành. "Với giống nhãn Long Phụng Châu, từ khi ra hoa đến lúc thu hoạch chỉ khoảng 2 - 2,5 tháng. Đặc biệt, sau khoảng 1,5 tháng kể từ khi đậu trái, người trồng có thể thưởng thức trái ngay trên cây", ông Minh cho biết.

Với giống nhãn Long Phụng Châu, từ khi ra hoa đến lúc thu hoạch chỉ 2 đến 2,5 tháng ẢNH: DUY TÂN

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất ở giống nhãn Long Phụng Châu là trái chưa chín vẫn ăn được. Khác với các giống nhãn truyền thống thường có vị chát hoặc nhạt khi thu hoạch sớm, Long Phụng Châu vẫn giữ được độ ngọt, vị thanh và độ giòn ngay từ giai đoạn trái còn xanh.

"Khách đến vườn, ai cũng ngạc nhiên khi được mời ăn nhãn chưa chín. Trái còn sống nhưng ăn rất ngon và không chát. Nhiều trái ở giai đoạn này gần như không có hạt. Khi chín hoàn toàn thì lại có hạt, cơm dày hơn, vị ngọt đậm và thơm hơn", ông Minh chia sẻ.

Vườn nhãn thành điểm tham quan thu hút khách

Cách đây khoảng 3 năm, Long Phụng Châu vẫn còn là giống nhãn rất mới trên thị trường. Cơ duyên đến với ông Minh khi một người bạn tại tỉnh Bến Tre (cũ) chia sẻ khoảng 20 cây giống.

Nhận thấy cây có nhiều đặc tính nổi trội, ông Minh cùng chủ vườn bắt đầu nhân giống và phát triển diện tích trồng. Từ vài chục cây ban đầu, đến nay khu vườn đã xây dựng được nguồn cây đầu dòng ổn định, cung cấp hàng ngàn cây giống mỗi năm cho nhà vườn ở nhiều địa phương.

Điểm đặc biệt của nhãn Long Phụng Châu là trái còn xanh vẫn có vị ngọt, giòn và không bị chát như nhiều giống nhãn khác ẢNH: DUY TÂN

Theo ông Minh, tùy kích cỡ và độ tuổi, giá bán cây giống hiện dao động từ 350.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/cây. Nhu cầu thị trường ngày càng tăng do nhiều người muốn chuyển đổi sang những giống cây có giá trị kinh tế cao và dễ canh tác.

Ngoài chất lượng trái, Long Phụng Châu được đánh giá cao nhờ khả năng cho trái sớm. Nếu nhiều giống nhãn khác cần 3 - 4 năm mới bước vào giai đoạn khai thác ổn định thì Long Phụng Châu có thể cho trái sau khoảng 2 năm trồng. Thời gian nuôi trái ngắn giúp nhà vườn dễ chủ động xử lý ra hoa.

Bên cạnh đó, cây sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu miền Tây Nam bộ. Đặc tính cho trái rải vụ cũng giúp nhà vườn tránh được áp lực tiêu thụ tập trung và giảm rủi ro về giá cả.

Hiện giá nhãn Long Phụng Châu thương phẩm thường ở mức trên 100.000 đồng/kg, cao hơn nhiều giống nhãn phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, nguồn thu chính của vườn là hoạt động sản xuất cây giống.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, giống nhãn Long Phụng Châu còn trở thành sản phẩm trải nghiệm độc đáo của cồn Mỹ Phước. Những năm gần đây, nhiều đoàn khách du lịch, hội nông dân, hợp tác xã và nhà vườn từ các tỉnh, thành đến tham quan, tìm hiểu mô hình canh tác.

"Trong bối cảnh ngành cây ăn trái ĐBSCL đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng chất lượng cao, những giống cây mới như Long Phụng Châu được kỳ vọng sẽ mở ra thêm cơ hội gia tăng thu nhập cho nông dân. Đồng thời, đây cũng có thể trở thành một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, góp phần nâng tầm thương hiệu cồn nhãn Mỹ Phước trên bản đồ du lịch sinh thái miền Tây", ông Minh chia sẻ.