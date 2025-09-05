Giorgio Armani - 'ông hoàng của phong cách Ý' qua đời

Đó là ngày mà ngành công nghiệp thời trang, và cả thế giới, hy vọng sẽ không bao giờ đến. Tin tức về cái chết của Giorgio Armani đã gây chấn động toàn thế giới ẢNH: @GIORGIOARMANI

Nhà thiết kế, vừa tròn 91 tuổi, đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong làng thời trang Ý. Ông được mọi người gọi là "Ngài Armani" hay "Vua Giorgio", và điều đó đúng cho đến tận phút cuối đời.

Giorgio Armani: từ những ngày đầu cho đến thành công vang dội trong lĩnh vực thời trang

Hình ảnh cuối cùng trước công chúng của NTK - ông chào khán giả tại buổi trình diễn Giorgio Armani Privé Xuân/Hè 2025 vào ngày 28.1.2025 tại Paris, đánh dấu 20 năm thương hiệu haute couture này ẢNH: @GIORGIOARMANI

Ông qua đời tại nhà riêng bên cạnh những người thân yêu. Cho đến tận phút cuối cùng, ông vẫn muốn làm việc và tích cực tham gia vào việc quản lý công ty cũng như công việc mà ông chưa bao giờ từ bỏ. Mặc dù không thể tham dự hai buổi trình diễn thời trang gần đây nhất, ông vẫn theo dõi từng chi tiết từ nhà và bận rộn chuẩn bị cho sự kiện trọng đại, sẽ diễn ra trong vài tuần nữa, kỷ niệm 50 năm thành lập công ty mang tên ông tại Tuần lễ thời trang Milan.

Nhà thiết kế Giorgio Armani xuất hiện vào cuối show Armani Prive Thu Đông 2024

Sinh ra tại Piacenza, Giorgio Armani sẽ mãi mãi được tôn vinh là người đã mang tinh thần "Made in Italy" đến với thế giới. Hiệp sĩ Cộng hòa và Hiệp sĩ Đại thập tự đã được vinh danh tại quê nhà vì bằng danh dự về “Quản lý kinh doanh toàn cầu” được trao cho ông bởi Đại học Công giáo Thánh Tâm vào năm 2023.

Khởi đầu là một người thợ may cho đến một đế chế bao gồm cả trang phục nam và nữ, trang phục thể thao và thời trang cao cấp, Giorgio Armani đã kiến tạo nên một vũ trụ của vẻ đẹp thuần khiết và sức quyến rũ vượt thời gian. Ông muốn theo học ngành y, nhưng thời trang lại là định mệnh của ông, và Milan đã trở thành thành phố của ông.

"Vua Giorgio", biệt danh được đặt cho tài năng vô biên và sự ngưỡng mộ mà mọi người dành cho ông, xứng đáng được ghi danh vào hàng ngũ những nhà thiết kế đã thay đổi hệ thống thời trang ẢNH: @GIORGIOARMANI

Nhà thiết kế đã cách mạng hóa toàn bộ thời trang, mang đến sự tự do, quyến rũ và vẻ đẹp cho mọi phụ nữ. Ông cũng từng thiết kế trang phục cho những ngôi sao sáng giá nhất Hollywood, từ chiếc áo khoác không cấu trúc đến những bộ cánh mang phong cách Ý từng đoạt giải Oscar.

Ông cùng kiến trúc sư Sergio Galeotti thành lập Công ty Armani năm 1975 tại Milan, sau đó mở rộng sang lĩnh vực âm nhạc, thể thao, nội thất và khách sạn cao cấp, xây dựng đế chế toàn cầu trị giá nhiều tỉ USD. Khi Galeotti qua đời năm 1995, Armani tiếp tục một mình lèo lái công ty. Các sản phẩm mang thương hiệu của ông đem về doanh thu 3,5 tỉ bảng Anh năm 2021.

"Cây đại thụ làng mốt" được cho là đã từ chối nhiều lời mời đầu quân vào một trong 4 tập đoàn thời trang xa xỉ lớn nhất. Ông mô tả sự độc lập của thương hiệu là "giá trị cốt lõi".

Cái chết của Giorgio Armani: Hollywood mất đi nhà thiết kế

Từ phim trường đến thảm đỏ, vòng xoáy đi xuống diễn ra rất ngắn ngủi. Có lẽ vì vậy mà cái chết của Giorgio Armani ngay lập tức gợi nhớ đến những sáng tạo quý giá của dòng sản phẩm Privé, một biểu tượng không thể thiếu trên thảm đỏ.

Nicole Kidman diện trang phục của Giorgio Armani Privé tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 66 năm 2013

Cate Blanchett, Julia Roberts, Nicole Kidman và Anne Hathaway là một vài trong số những gương mặt tiêu biểu cho phong cách thẩm mỹ hướng đến vẻ đẹp thuần khiết và giản dị nhất, quyến rũ mà không hề phô trương, cổ điển mà không hề tầm thường. Những đường nét tinh tế và tôn dáng, được tô điểm bởi họa tiết thêu hoa, hạt cườm, pha lê và đuôi váy, tô điểm cho những đêm trao giải Oscar và Quả Cầu Vàng đáng nhớ nhất.

Không bao giờ chùn bước trước trách nhiệm xã hội, Giorgio Armani là người đầu tiên tổ chức một buổi trình diễn thời trang kín đáo, sau những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào năm 2020. Hai năm sau, ông đã tổ chức một buổi trình diễn thời trang lặng lẽ, âm thầm phản đối chiến tranh ở Ukraine. Vua George cũng được trao tặng danh hiệu Cavaliere della Repubblica và Cavaliere di Gran Croce, chưa kể đến nhiều bằng danh dự khác.

Thông báo từ thương hiệu Giorgio Armani về sự ra đi của ông nêu rõ nhà nguyện an nghỉ sẽ được dựng lên bắt đầu từ thứ bảy, ngày 6.9 và sẽ mở cửa đón khách tham quan cho đến chủ nhật, ngày 7.9, từ 9 giờ đến 18 giờ tại Milan, số 59 Via Bergognone, Armani/Teatro. Theo nguyện vọng của ông Armani, tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư.