Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

GippsNature chính thức ra mắt, khẳng định bước tiến toàn cầu của Nutifood

Nguồn: Nutifood
Nguồn: Nutifood
03/11/2025 10:00 GMT+7

GippsNature, thương hiệu đồng sáng lập bởi Nutifood và ViPlus Dairy, chính thức ra mắt tại Việt Nam, khẳng định bước tiến quan trọng trong hành trình đồng kiến tạo sản phẩm dinh dưỡng chuẩn quốc tế.

Vừa qua, thương hiệu sữa cao cấp toàn cầu GippsNature chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đây là kết quả của sự hợp tác mang tính chiến lược được công bố từ tháng 5.2025 giữa Nutifood - một trong những công ty dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam và ViPlus Dairy - nhà sản xuất sữa hơn 130 năm tuổi của Úc. Sự kiện ra mắt này đã đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế của Nutifood trong vai trò đồng sáng lập thương hiệu toàn cầu, đồng thời thể hiện sứ mệnh "nâng chuẩn dinh dưỡng cho người Việt" bằng các sản phẩm chuẩn quốc tế của thương hiệu.

GippsNature chính thức ra mắt, khẳng định bước tiến toàn cầu của Nutifood- Ảnh 1.

Sự kiện ra mắt thương hiệu sữa quốc tế GippsNature diễn ra tại Hà Nội vào ngày 31.10 vừa qua

GippsNature: Kết tinh giữa nguồn sữa tinh khiết và chuyên môn khoa học

GippsNature khai sinh tại Gippsland, bang Victoria, vùng đất được mệnh danh "thủ phủ bò sữa" của nước Úc. Nơi đây sở hữu điều kiện tự nhiên lý tưởng với khí hậu ôn hòa, thảm cỏ xanh mướt quanh năm và nguồn nước tinh khiết, tạo nên môi trường chăn thả bò sữa lý tưởng bậc nhất thế giới. GippsNature được thừa hưởng hơn 130 năm kinh nghiệm sản xuất sữa của ViPlus Dairy và 25 năm chuyên môn nghiên cứu phát triển dinh dưỡng của Nutifood, kết hợp hài hòa giữa nguồn dinh dưỡng tinh khiết từ thiên nhiên và nền tảng khoa học hiện đại.

GippsNature được định vị là thương hiệu dinh dưỡng quốc tế phục vụ mọi nhóm tuổi, từ trẻ nhỏ, người trưởng thành đến người cao tuổi. Mỗi sản phẩm đều được thiết kế dựa trên nghiên cứu chuyên sâu về nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của từng giai đoạn cuộc sống. Với GippsNature Organic A2 - sữa công thức hữu cơ cao cấp, là dòng sản phẩm tiên phong trong danh mục ra mắt tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm sử dụng Đạm A2 hữu cơ tự nhiên, loại protein đặc biệt chỉ chiếm 0,014% tổng sản lượng sữa bò toàn cầu.

Đạm A2 beta-casein có cấu trúc gần giống với sữa mẹ, giúp trẻ dễ tiêu hóa, giảm khó chịu đường ruột và hỗ trợ hấp thu dưỡng chất tự nhiên. Toàn bộ quy trình sản xuất của GippsNature Organic A2, từ nguồn cỏ, bò sữa, vắt sữa, chế biến đến đóng gói đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo mô hình "from grass to glass" (từ đồng cỏ đến ly sữa). Mỗi công đoạn đều được giám sát và đánh giá độc lập để đảm bảo chất lượng cao nhất. Nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt, sản phẩm đã đạt chứng nhận hữu cơ ACO uy tín toàn cầu, cấp bởi Tổ chức Australian Certified Organic.

GippsNature chính thức ra mắt, khẳng định bước tiến toàn cầu của Nutifood- Ảnh 2.

Các sản phẩm của GippsNature kết hợp giữa nguồn dinh dưỡng tinh khiết từ thiên nhiên và nền tảng khoa học hiện đại

Nutifood bảo chứng chất lượng "from grass to glass" cho GippsNature tại Việt Nam

Trải qua 25 năm phát triển, Nutifood không ngừng cải tiến và xây dựng các giá trị dinh dưỡng bền vững, liên tục mở rộng hợp tác với các chuyên gia hàng đầu nhiều quốc gia.

Nhờ nền tảng khoa học vững chắc, Nutifood với vai trò đồng kiến tạo, cùng ViPlus Dairy tham gia trực tiếp vào toàn bộ chuỗi phát triển sản phẩm của GippsNature - từ nghiên cứu & phát triển công thức (R&D), sản xuất cho đến vận hành hệ thống phân phối.

Sự đóng góp toàn diện này đảm bảo mọi sản phẩm GippsNature đều duy trì chất lượng đồng nhất với tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng toàn cầu về chất lượng, tính an toàn và minh bạch.

GippsNature chính thức ra mắt, khẳng định bước tiến toàn cầu của Nutifood- Ảnh 3.

Ông Trần Bảo Minh, Phó chủ tịch HĐQT Nutifood phát biểu tại sự kiện ra mắt thương hiệu sữa quốc tế GippsNature

Phát biểu tại sự kiện ra mắt GippsNature, ông Trần Bảo Minh - Phó chủ tịch HĐQT Nutifood nhấn mạnh tại lễ ra mắt: "Người Việt đang dần thay đổi thói quen chọn và uống sữa, họ không còn 'mua' một thương hiệu, họ đang 'chọn' một tiêu chuẩn sống khỏe, sống sạch cho cả gia đình. Trong bức tranh ấy, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà là cách để người tiêu dùng Việt được tiếp cận những sản phẩm đạt chuẩn cao nhất, an toàn nhất. GippsNature và Nutifood Australia chính là khởi đầu cho chiến lược này của Nutifood".


Khám phá thêm chủ đề

GippsNature Nutifood ViPlus Dairy sản phẩm dinh dưỡng thương hiệu sữa cao cấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận