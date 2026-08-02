Girls' Frontline 2: Lưu Đày mở đăng ký trước với sự kiện Săn Số Bí Mật

Được phát triển bởi MICA Team, Girls' Frontline 2: Lưu Đày là tựa RPG chiến thuật 3D, kết hợp đồ họa anime chất lượng cao với hệ thống chiến thuật chuyên sâu, nơi vị trí, vũ khí và đội hình Doll quyết định cục diện trận đấu.

Đăng ký trước tại: https://gf2.onelink.me/U4So/Pre-Reg-Now-TN

Đăng ký trước bắt đầu từ: 27.7.2026

Nền tảng hỗ trợ: iOS, Android và PC

Quà đăng ký trước

Khi game chính thức ra mắt, tất cả Chỉ Huy sẽ nhận bộ quà ingame gồm:

Vàng Sardis x10.000

Báo Cáo Chiến Trường x5.000

Tinh Thể Sụp Đổ x300

Thẻ Truy Cập x20

Doll Tiêu Chuẩn: Cheeta x1

Sự kiện "Săn Số Bí Mật"

Trong tuần đầu tiên ra mắt, liên tiếp 4 ngày, fanpage chính thức sẽ công bố Số Bí Mật lúc 10 giờ mỗi ngày. Nếu UID đáp ứng điều kiện, Chỉ Huy chỉ cần chụp màn hình, điền form xác minh và gửi sớm nhất có thể. 13 Chỉ Huy gửi form hợp lệ nhanh nhất sẽ nhận phần thưởng. Thời gian gửi được hệ thống ghi nhận và công khai trên Google Sheet.

Cách tham gia

Bước 1: Đăng ký trước bằng email trên Landing Page chính thức.

Bước 2: Khi game mở cửa, đăng nhập bằng đúng email đã đăng ký, vào Avatar → Thông Tin Cá Nhân để kiểm tra UID.

Bước 3: Theo dõi Số Bí Mật công bố lúc 10 giờ mỗi ngày trong 4 ngày sự kiện. Nếu UID chứa dãy số theo điều kiện, chụp màn hình, điền form và gửi ngay.

Xác định người chiến thắng

Trong 4 ngày đầu tiên của tuần ra mắt, giải thưởng sẽ được trao cho 13 Chỉ Huy gửi form hợp lệ nhanh nhất theo các mốc sau:

Ngày 1: 10 Giải khuyến khích dành cho 10 Chỉ Huy có UID chứa dãy số được tính từ ngày phát hành chính thức cộng thêm 3 vào từng chữ số. Nếu kết quả lớn hơn hoặc bằng 10, lấy chữ số hàng đơn vị. Người gửi form hợp lệ nhanh nhất sẽ được tính theo thời gian hệ thống ghi nhận.

Ngày 2: Giải ba dành cho Chỉ Huy có UID chứa dãy số được tính từ ngày phát hành chính thức cộng thêm 2 vào từng chữ số. Nếu kết quả lớn hơn hoặc bằng 10, lấy chữ số hàng đơn vị. Người gửi form hợp lệ nhanh nhất sẽ nhận giải.

Ngày 3: Giải nhì dành cho Chỉ Huy có UID chứa dãy số được tính từ ngày phát hành chính thức cộng thêm 1 vào từng chữ số. Nếu kết quả lớn hơn hoặc bằng 10, lấy chữ số hàng đơn vị. Người gửi form hợp lệ nhanh nhất sẽ nhận giải.

Ngày 4: Giải nhất dành cho Chỉ Huy có UID chứa ngày phát hành chính thức của Girls' Frontline 2: Lưu Đày tại Việt Nam theo định dạng ngày/tháng và gửi form hợp lệ nhanh nhất.

Lưu ý: Mỗi người chơi chỉ được nhận một phần thưởng duy nhất trong toàn bộ sự kiện.

Hình minh họa cho số UID trong game

Cơ cấu giải thưởng

Giải nhất (1 giải): Flagship Set

Tai nghe không dây Razer BlackShark V3 Pro

Áo khoác chủ đề Groza · Hộp mù Keycap (Phiên bản bí mật) · Gối ôm Mr. Pizza · Huy hiệu kim loạ i

Giải nhì (1 giải): Premium Collector Set

Bàn phím cơ Razer BlackWidow V4 RGB

Gối ôm Klukai · Lót chuột 3D đệm cổ tay · Mô hình chibi lắc đầ u

Giải ba (1 giải): Essentials Set

Chuột không dây Razer Basilisk V3 Pro 30K

Bình nước kim loại Leva · Bộ gối cổ & bịt mắt ngủ · Móc khóa bông chib i

Giải khuyến khích (10 giải): Doll Gift Pack

Móc khóa bông Chibi · Miếng dán Velcro (Morale Patch) · Mô hình Acrylic lắc lư

Về Girls' Frontline 2: Lưu Đày

Game mang đến trải nghiệm chiến thuật 3D theo lượt trên di động và PC với hệ thống ẩn nấp, tùy biến vũ khí chuyên sâu và phong cách anime chất lượng cao. Trong vai Chỉ Huy, người chơi xây dựng đội hình Doll, vượt qua các thử thách và tương tác với các Doll qua hệ thống ký túc xá.

Đăng ký trước đã bắt đầu. Sẵn sàng xuất kích, thưa Chỉ Huy!

Về Công ty cổ phần THS Game

THS Game là nhà phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam với sứ mệnh mang đến những trải nghiệm giải trí chất lượng cao cho cộng đồng người chơi ở Việt Nam. Thông qua việc hợp tác cùng các nhà phát triển hàng đầu thế giới và tận dụng hiểu biết sâu sắc về thị trường địa phương, THS Game mang đến những trò chơi hấp dẫn, chất lượng cao được tối ưu hóa cho người chơi tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động phát hành, THS Game còn tập trung vào bản địa hóa sản phẩm, xây dựng cộng đồng và triển khai các chiến lược vận hành sáng tạo nhằm tạo nên những trải nghiệm gắn kết và lâu dài cho người chơi. THS Game hướng đến mục tiêu trở thành cầu nối giữa sự sáng tạo toàn cầu và đam mê của cộng đồng người chơi tại Việt Nam trong hệ sinh thái quốc tế trong lĩnh vực trò chơi điện tử.

Quyết định phát hành chính thức số 236/QĐ-PTTH&TTĐT - Ngày 6.5.2026. Trò chơi dành cho người chơi từ 18 tuổi trở lên - vui lòng cân nhắc độ tuổi trước khi trải nghiệm.