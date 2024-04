Giữ hòa bình trường tồn

Khi quyển Nhật ký Đặng Thùy Trâm được in tại Việt Nam và sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng và in tại nhiều quốc gia trên thế giới, thì ngay tại Mỹ, bản dịch quyển nhật ký bất tử này được in dưới nhan đề "Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình". Đó không chỉ là khát vọng, là giấc mơ của người nữ anh hùng, mà còn là giấc mơ, là khát vọng cháy lòng của cả dân tộc Việt Nam.

Kể từ 30.4.1975, đã 49 năm qua chúng ta căn bản được sống trong hòa bình, nhiều thế hệ người Việt được sinh ra sau năm 1975 cũng đã căn bản không biết tới sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng bây giờ, năm 2024, trên nhiều vùng đất trên thế giới, ngọn lửa chiến tranh vẫn còn bùng cháy, người dân tại những nơi đó vẫn phải chịu chết chóc, khốn cùng, vẫn phải sống trong địa ngục của hủy diệt. Từ Ukraine tới Dải Gaza, thông tin về chiến tranh vẫn hằng ngày tới với chúng ta qua các hệ thống truyền thông. Chiến tranh vẫn là nguy cơ trên nhiều vùng đất.

Đất nước chúng ta, dù đang sống hòa bình, nhưng người Việt không thể nào quên những cuộc chiến tranh đã tàn phá đất nước mình, giết hại nhiều triệu đồng bào mình. Giá trị của hòa bình chỉ được cảm nhận một cách sâu sắc nhất khi chúng ta nhớ lại những cuộc chiến tranh đã qua. "Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình", đó không chỉ là khát vọng, nó còn là mục đích, là điểm tới nhất định phải đến, nhất định phải bền vững của dân tộc Việt Nam.

Mỗi năm cứ tới ngày 30.4, chúng ta lại thấu hiểu giá trị của hòa bình. Không muốn có chiến tranh thì phải bảo vệ được hòa bình, phải bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam mình, thì mới thật sự ngăn mầm họa chiến tranh.

Đất nước phải giàu mạnh, chúng ta phải làm bạn thật sự với cả thế giới này, làm bạn một cách bình đẳng, chân tình và tự tin, cùng lúc chúng ta phải thật sự mạnh mẽ, thì cơ hội có được hòa bình lâu dài mới luôn luôn hiện thực.

Với ngày 30.4.1975, hòa bình đã chiến thắng, chiến tranh đã thất bại trên toàn cõi Việt Nam. Hòa bình và Thống nhất là chiến thắng mà người Việt Nam đã giành được sau 30 năm chiến tranh. Giá trị của hòa bình là như vậy.