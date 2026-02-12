Giữ hương khói tổ tiên nơi xứ người: Câu chuyện của Bích Ngô ở New Zealand

Với Bích Ngô, một người phụ nữ Việt đang sinh sống tại New Zealand - hành trình gìn giữ bản sắc không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà khởi nguồn từ một điều rất giản dị nhưng thiêng liêng: ban thờ gia tiên trong ngôi nhà nơi xứ người.

Chồng con chị Bích Ngô đang đóng bàn thờ và lau bát nhang từ Việt Nam gửi sang nhà mới ở New Zealand

Trên trang Facebook cá nhân, chị thường chia sẻ về cuộc sống gia đình, câu chuyện hòa nhập tại New Zealand và đặc biệt cách chị gìn giữ văn hóa Việt trong sinh hoạt hằng ngày. Hình ảnh ban thờ gia tiên hiện lên như một điểm tựa tinh thần, nơi hương trầm, hoa tươi và đĩa trái cây luôn đầy đặn. Hình ảnh ấy nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ người Việt xa xứ, bởi đó không chỉ là tín ngưỡng, mà còn là sợi dây kết nối với cội nguồn.

Chồng chị, một người New Zealand không theo bất kỳ tôn giáo nào, cảm nhận rất rõ sự ấm áp mà ban thờ mang lại. Với anh, sự hiện diện của hương, hoa và trái cây không mang màu sắc mê tín, mà là bình yên, gần gũi.

Khi mua được căn nhà tại New Zealand, giữa bộn bề sửa sang và ổn định cuộc sống, chị đã đặt mua ban thờ từ Việt Nam và gửi sang. Ban thờ được bài trí trang trọng, theo đúng tinh thần thờ cúng của người Việt. Không gian ấy không chỉ là nơi thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, mà còn trở thành trung tâm kết nối các thành viên trong gia đình, nhắc nhở về cội nguồn, về giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chồng chị hoàn toàn ủng hộ, và chia sẻ: "Khi có ban thờ, ngôi nhà như ấm hơn, tràn đầy tình cảm và bình yên".

Với tình yêu thiên nhiên, chị còn khéo léo kết hợp đam mê cá nhân làm vườn với văn hóa truyền thống. Trong khu vườn nhỏ chị trồng hoa, cây ăn quả theo mùa, và tự tay thu hoạch để dâng lên tổ tiên. Bình hoa tươi, mâm trái cây đầy, cùng nén hương đã biến ban thờ thành "trái tim" của ngôi nhà. Mỗi lần thắp nhang, xếp hoa quả, chị lại có cảm giác như đang sống ở Việt Nam.

Chị nói rằng: "dù sống xa quê, chị muốn con gái mình lớn lên trong không gian thấm đẫm giá trị Việt. Ban thờ gia tiên không chỉ là truyền thống, mà còn là cách để học được lòng biết ơn, ý thức về nguồn cội, là nơi mọi người chậm lại, lắng lòng và kết nối với nhau".

Chị Bích bên ban thờ cùng những bông hoa tự trồng trong vườn nhà

Những chia sẻ chân thành về việc thắp hương, trồng hoa, chuẩn bị mâm trái cây dâng tổ tiên của chị đã truyền cảm hứng cho nhiều người Việt ở nước ngoài. Qua đó, chị cho thấy rằng việc giữ gìn văn hóa không hề khó hay nặng nề, mà bắt đầu từ tình yêu và lòng chân thành với những điều tưởng chừng rất nhỏ.

Không chỉ cộng đồng người Việt, bạn bè quốc tế của gia đình chị cũng dần hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Bạn của chồng, hàng xóm xung quanh đều thích thú trước những mâm cơm, những bình hoa tươi và đặc biệt không gian ban thờ ấm áp. Từ đó, văn hóa Việt không chỉ được gìn giữ trong gia đình, mà còn lan tỏa ra cộng đồng đa quốc gia, trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa khác nhau.

Hình ảnh gia đình nhà chị Bích trong khuôn viên vườn nhà

Hành trình giữ hương khói tổ tiên nơi xứ người của Bích Ngô là minh chứng, dù sống ở đâu, phụ nữ Việt vẫn có thể giữ gìn truyền thống, làm đẹp không gian sống và lan tỏa giá trị văn hóa bền vững. Câu chuyện ấy không chỉ là trải nghiệm cá nhân, mà còn là nguồn cảm hứng cho bất kỳ ai đang sống xa quê, nhắc nhở rằng cội nguồn luôn có thể được gìn giữ, nếu ta đủ yêu và đủ trân trọng.