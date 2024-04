Giữ mãi hình ảnh đẹp lực lượng bảo vệ mục tiêu trong mắt bạn bè quốc tế

Để chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nỗ lực luyện tập gần 3 tháng nay.

Thượng tá Ngô Đức Mậu, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn E30 TRẦN CƯỜNG

Thượng tá Ngô Đức Mậu, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao (E30) thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an, cho biết đơn vị rất vinh dự và tự hào khi được tham gia khối diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng đại này.

Với niềm vinh dự đó, Trung đoàn E03 đã huy động 118 cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập gần 3 tháng nay, để đảm bảo đi đúng, đều và đẹp trong lễ kỷ niệm.

"Chúng tôi đã vượt nắng, thắng mưa, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của bộ tư lệnh, cũng như trung đoàn giao phó", thượng tá Mậu nói.

Khối diễu binh của Trung đoàn E30 TRẦN CƯỜNG

Theo thượng tá Mậu, Trung đoàn E03 được giao bảo vệ các mục tiêu ngoại giao, các đại sứ quán. Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh an toàn tuyệt đối, các chiến sĩ luôn chú trọng từ tác phong, giữ hình ảnh không chỉ của lực lượng bảo vệ mục tiêu mà còn là hình ảnh của toàn ngành công an nước ta trong mắt bạn bè quốc tế.

"Các đại sứ, nhân viên ngoại giao các nước đánh giá rất cao về trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy và nhiệt huyết của lực lượng", thượng tá Mậu cho hay.

Thiếu úy Nguyễn Công Thức, cán bộ Đại đội 6, Trung đoàn E30, chia sẻ, qua hình ảnh và học tập, từ nhỏ anh đã có niềm đam mê đặc biệt với ngành CSCĐ. Do vậy, từ khi ngồi trên ghế nhà trường, thiếu úy Thức đã định hướng và rèn luyện, phấn đấu để khoác lên mình sắc áo này với mong muốn cống hiến cho đất nước, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Đến nay, đã 8 năm thiếu úy Thức được rèn luyện và công tác trong lực lượng.

Thiếu úy Nguyễn Công Thức chia sẻ rất vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ diễu binh của lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu TRẦN CƯỜNG

Theo thiếu úy Thức, đây là cuộc diễu binh kỷ niệm rất hoành tráng, thể hiện quá trình, truyền thống và sức mạnh của lực lượng CSCĐ, từng bước đi lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để sánh vai với các cường quốc.

Được đứng trong hàng ngũ diễu binh của lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, thiếu úy Thức nói rằng đã rất vinh dự và tự hào. Anh đã cùng đồng đội trải qua khoảng thời gian tập luyện vất vả, song luôn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và không hề chùn bước.

Lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu luôn chỉn chu từng động tác TRẦN CƯỜNG

Thượng úy Trương Minh Hoan, cán bộ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học, kỹ thuật (E31) thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, cũng cho hay, đơn vị huy động hàng chục chiến sĩ tham gia diễu binh tại lễ kỹ niệm và bản thân rất vinh dự, tự hào khi được trung đoàn chọn tham gia.

Thượng úy Hoan nói, quá trình tập luyện có nhiều khó khăn, gần 3 tháng nay các chiến sĩ phải tập luyện ngoài trời, không một bóng mát, nhiều chiến sĩ đã bị say nắng, nhưng với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" và quyết tâm cao, anh và đồng đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó.