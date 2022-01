Giữ nguyên giá vé trận Việt Nam gặp Trung Quốc, VFF bán trực tuyến ngày 18.1

Một quan chức ngành thể thao cho biết, theo đề xuất của Bộ VH-TT-DL và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sân Mỹ Đình sẽ mở cửa đón 20.000 khán giả (50% công suất sân). TP.Hà Nội đã đồng ý với đề xuất này và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 sẽ có công văn chính thức đồng ý vào ngày 14.1.

Cũng trong ngày mai, kế hoạch triển khai mọi vấn đề về tổ chức sẽ được bàn rất kỹ vì đây là trận đấu diễn ra đúng vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. Do đó, Ban tổ chức tiếp tục phải lên các phương án một cách kỹ lưỡng nhất, tuyệt đối không để xảy ra sự cố nào. Đặc biệt vấn đề về y tế phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan. Trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn tiến phức tạp, công tác y tế được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh những vấn đề về đảm bảo an ninh, an toàn.

VFF dự kiến sẽ giữ nguyên 4 mức giá như trận tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và gặp đội Ả Rập Xê Út: 1,2 triệu đồng/vé, 900.000 đồng, 700.000 đồng và 500.000 đồng.





Nếu không có gì thay đổi, Ban tổ chức trận đấu sẽ bán vé qua mạng vào ngày 18.1. Nhiều khả năng, VFF sẽ không nhận mua vé qua đường công văn. Vé sẽ được trả qua đường bưu điện.

Ban tổ chức cũng sẽ kết hợp với Bộ Công an cùng các đơn vị để huy động khoảng vài nghìn chiến sỹ, an ninh, bảo vệ, cảnh sát cơ động, đảm bảo an toàn trận đấu trên sân Mỹ Đình.

Ban tổ chức sẽ bố trí thành 3 vòng đến kiểm soát khán giả. Vòng 1 với 10 cửa. Vòng 2: khán đài A có 5 cửa, khán đài B, C,D cùng có 4 cửa. Vòng 3 có 45 cửa kiểm soát. Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng vé lậu.