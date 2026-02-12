Giữ trọn tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Phương Nam

Xóa bỏ nỗi lo phải cắt bỏ tử cung khi bị u xơ

Sau khi được tư vấn kỹ lưỡng tại Bệnh viện Phương Nam, TP.HCM (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu), chị T.N được chỉ định phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung, một phương pháp hiện đại giúp loại bỏ khối u nhưng vẫn bảo tồn hoàn toàn tử cung.

Khối u xơ của chị T.N được tiếp cận chính xác bằng nội soi

Tương tự, chị H.H. (TP.HCM) phát hiện nhân xơ tử cung từ nhiều năm trước và được theo dõi định kỳ do chưa có triệu chứng rõ rệt. Theo thời gian, các nhân xơ phát triển lớn dần, gây đau bụng âm ỉ, cảm giác chèn ép vùng hạ vị và khó chịu kéo dài. Kết quả siêu âm ghi nhận nhiều nhân xơ nằm trong cơ tử cung và xâm lấn niêm mạc, đòi hỏi can thiệp điều trị chuyên sâu.

Trước tình trạng này, các bác sĩ đã chỉ định kết hợp nội soi buồng tử cung và nội soi ổ bụng để bóc toàn bộ nhân xơ, xử lý triệt để tổn thương nhưng vẫn ưu tiên mục tiêu quan trọng nhất là giữ lại tử cung cho người bệnh.

Khối u xơ to của chị H.H được bóc tách cẩn thận

Thời gian qua, Bệnh viện Phương Nam cũng tiếp nhận nhiều trường hợp phụ nữ mắc u xơ tử cung với các triệu chứng như rong kinh, cường kinh, đau bụng kéo dài, thiếu máu, cảm giác nặng vùng hạ vị… Không ít người bệnh nhập viện trong tâm lý lo lắng, sợ hãi vì nghĩ rằng sẽ phải cắt bỏ tử cung.

Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của phẫu thuật nội soi hiện đại, nhiều trường hợp đã được can thiệp kịp thời theo hướng bóc tách khối u, bảo tồn tử cung và bảo tồn chức năng sinh sản, giúp người bệnh không chỉ được điều trị hiệu quả mà còn an tâm về lâu dài, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Vai trò của điều trị chuyên sâu và xử trí kịp thời

Từ những trường hợp thực tế như chị T.N và chị H.H, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như: rong kinh, cường kinh kéo dài, đau bụng dưới, cảm giác chèn ép vùng hạ vị, bụng to nhanh bất thường… Việc thăm khám sớm tại các cơ sở y tế có đủ năng lực chẩn đoán và điều trị chuyên sâu đóng vai trò then chốt. Bởi trong nhiều trường hợp, nguy cơ không nằm ở triệu chứng ban đầu mà nằm ở sự chậm trễ trong đánh giá đúng mức độ tổn thương và xử trí kịp thời.

Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Tài cùng ê-kíp Bệnh viện Phương Nam thực hiện phẫu thuật nội soi

Các ca phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung hiện nay được thực hiện bởi thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Tài cùng ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Phương Nam. Với kinh nghiệm thực tiễn cùng kỹ thuật vững vàng, cùng tay nghề chuyên môn cao, bác sĩ Phạm Tài đã trực tiếp tham gia điều trị thành công cho nhiều trường hợp u xơ phức tạp, giúp phụ nữ an tâm hơn khi vẫn giữ được tử cung sau điều trị. Cách tiếp cận này không chỉ giúp người bệnh thoát khỏi các triệu chứng dai dẳng mà còn bảo tồn chức năng sinh sản, nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại sự an tâm lâu dài.

Tại Trung tâm Phụ - Nhũ Chuyên Sâu, Bệnh viện Phương Nam triển khai quy trình thăm khám khoa học, cá thể hóa cho từng khách hàng, kết hợp lâm sàng - siêu âm - xét nghiệm, giúp phát hiện sớm những bất thường có thể diễn tiến âm thầm.

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm thế hệ mới, máy nhũ ảnh 3D, các phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn như phẫu thuật nội soi được áp dụng nhằm giúp người bệnh ít đau, hồi phục nhanh và an toàn hơn.

Là thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu - hệ thống y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn JCI Enterprise, Bệnh viện Phương Nam kế thừa nền tảng quản lý an toàn và chất lượng điều trị theo chuẩn quốc tế, không chỉ chú trọng điều trị hiệu quả mà còn hướng đến các can thiệp tối ưu nhằm bảo tồn chức năng sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tập đoàn Y tế Phương Châu gồm 4 bệnh viện tại miền Nam Việt Nam: Bệnh viện Phương Nam (TP.HCM), Phương Châu Cần Thơ, Phương Châu Sa Đéc và Phương Châu Sóc Trăng, với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện Sản - Phụ khoa, Nhi Khoa - Sơ sinh, IVF - Nam Khoa, Đa khoa và Thẩm mỹ, bảo vệ sức khỏe cho người phụ nữ và cả gia đình. Tập đoàn Y tế Phương Châu với 15 năm phụng sự từ tâm, đạt các chuẩn quốc tế gồm JCI, JCI Enterprise (đầu tiên tại Đông Nam Á và 1 trong 10 hệ thống y tế trên thế giới), RTAC (IVF), ISO 15189, và Lotus Award (USA), Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc (bởi Alive & Thrive), cam kết mang lại chăm sóc an toàn - nhân văn - lấy người bệnh làm trung tâm.