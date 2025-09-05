Giữ tử cung thành công sau ca mổ lạc nội mạc tử cung tại Phương Nam

Trong nhiều trường hợp, giải pháp an toàn nhất là cắt bỏ tử cung. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc khép lại mãi mãi cánh cửa làm mẹ mà chị B. luôn khát khao.

Quyết định khó khăn: Giữ tử cung cho bệnh nhân 41 tuổi

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ điều trị cùng đội ngũ Sản Phụ khoa của Trung tâm Phụ - Nhũ Xuất Sắc – Bệnh viện Phương Nam đã tổ chức hội chẩn chuyên môn kỹ lưỡng. Trước kích thước khối lạc nội mạc lớn và nguy cơ phẫu thuật phức tạp, ê-kíp đã phải lựa chọn phương pháp mổ hở bóc khối lạc nội mạc tử cung để giảm kích thước thay vì cắt bỏ tử cung.

Đây là quyết định đầy thử thách, đòi hỏi:

Kinh nghiệm và bản lĩnh phẫu thuật để bóc tách khối lạc nội mạc tử cung mà không làm tổn hại tử cung.

Kỹ thuật khâu bảo tồn tử cung nhằm hạn chế mất máu, đảm bảo chức năng sinh sản về sau.

Sự phối hợp đồng bộ của hệ thống gây mê – hồi sức, phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu hiện đại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Hành trình hơn 1 giờ trong phòng mổ

Khối lạc nội mạc tử cung được bóc tách thành công trong ca mổ tại Bệnh viện Phương Nam

Chỉ trong hơn 1 giờ, ê-kíp đã bóc tách thành công nhiều khối lạc nội mạc trong cơ tử cung, trả lại hình dáng gần như bình thường cho tử cung của chị B. Điều đáng quý nhất, tử cung đã được giữ lại, mở ra hy vọng thực hiện ước mơ làm mẹ.

Nhờ quy trình chăm sóc hậu phẫu toàn diện, sau 5 ngày chị B. hồi phục tốt và xuất viện, mang theo niềm tin và sự xúc động khi giấc mơ làm mẹ vẫn còn nguyên vẹn.

Đội ngũ bác sĩ Trung tâm Phụ - Nhũ Xuất Sắc - Bệnh viện Phương Nam thăm khám và theo dõi hậu phẫu, đảm bảo an toàn và hồi phục nhanh chóng cho khách hàng

Trung tâm Phụ - Nhũ Xuất Sắc, Bệnh viện Phương Nam – Sứ mệnh giữ gìn thiên chức làm mẹ

Trường hợp của chị B. là minh chứng cho sự cam kết của Trung tâm Phụ - Nhũ Xuất Sắc, Bệnh viện Phương Nam:

Luôn hướng đến điều trị theo hướng bảo tồn để giữ lại cơ hội làm mẹ cho người phụ nữ.

Hội tụ đội ngũ bác sĩ Sản Phụ khoa đầu ngành, dày dặn kinh nghiệm trong xử lý những ca bệnh phức tạp.

Sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại chuẩn quốc tế, bảo đảm an toàn và hiệu quả tối ưu.

Trung tâm Phụ - Nhũ Xuất Sắc tại Bệnh viện Phương Nam - Tập đoàn y tế Phương Châu là nơi hội tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại chuẩn quốc tế, mang đến giải pháp toàn diện trong tầm soát, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phụ và nhũ từ cơ bản đến chuyên sâu.

Mỗi khách hàng đến với trung tâm đều được xây dựng phác đồ và phương án chăm sóc cá thể hoá, phù hợp với tình trạng sức khoẻ, nhu cầu và mong muốn riêng. Không chỉ điều trị bệnh lý, trung tâm Phụ - Nhũ Xuất Sắc còn đồng hành trong việc gìn giữ niềm tin và trao gửi hy vọng làm mẹ cho hàng ngàn phụ nữ.