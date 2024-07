Giữ vững mối quan hệ 'máu - thịt' giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

Ngày 14.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển".



Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự đại hội PHÚC NGƯ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, Ban Dân vận T.Ư, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, như: tổ chức gần 10.000 cuộc giám sát độc lập, phối hợp tham gia giám sát hơn 8.000 cuộc; tổ chức 4.450 cuộc góp ý, phản biện xã hội đối với các cơ chế chính sách, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2024 - 2029 PHÚC NGƯ

Vận động nhân dân hiến 250 ha đất, đóng góp 150.000 ngày công, ủng hộ hàng ngàn tỉ đồng để góp phần xây dựng nông thôn mới; phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau được triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả, đã huy động được hàng ngàn tỉ đồng, hỗ trợ và làm mới gần 5.000 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hàng trăm tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, ông Đỗ Văn Chiến mong muốn MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của tỉnh Thanh Hóa để khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Đồng thời, triển khai tốt phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025" và chương trình "Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc".

"MTTQ Việt Nam không có hội viên, không có đoàn viên, chúng ta chỉ có thành viên, do vậy hoạt động ở địa bàn khu dân cư là quan trọng nhất, đối tượng vận động là toàn dân, tính chất toàn diện; làm sao để nhân dân ủng hộ việc tốt và phê phán việc xấu, xây dựng từng thôn, xóm, bản an yên là cơ sở quan trọng để ổn định và phát triển", ông Chiến nói và nhấn mạnh, chương trình "Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc" là điểm nhấn của nhiệm kỳ này...

Theo ông Chiến, với phương châm cái gì khó nói, không nói được với ai thì chúng ta nói với MTTQ Việt Nam, MTTQ sẽ tìm cách hóa giải và khi MTTQ góp ý với chính quyền thì đề nghị chính quyền lắng nghe, không nên tự ái và coi đó là kênh thông tin để cân nhắc, quyết định cho chính xác, cầu thị, lắng nghe ý kiến đa chiều sẽ đưa ra mọi quyết định thuyết phục hơn. Phải góp ý, phải nói để cho hoa thơm, trái ngọt, nói cho toại lòng nhau, chứ không thể nói xong ly tán lòng người. "Chúng ta phải lắng nghe ý kiến đa chiều thì chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết được", ông Chiến nói.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại đại hội PHÚC NGƯ

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng lưu ý, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững mối quan hệ "máu - thịt" giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữ vững sự đoàn kết của Đảng bộ, đoàn kết giữa các thành phần, giai cấp, tầng lớp xã hội, đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, giữa đồng bào có đạo và không có đạo, giữa các thế hệ cán bộ…

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị đại hội phát huy dân chủ, đồng thuận hiệp thương cử được những người xứng đáng nhất, có năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác mặt trận, trách nhiệm cao với đất nước, với quê hương; có cơ cấu hợp lý các thành phần, nhất là những người tiêu biểu trong công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, dân tộc, tôn giáo... để MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa thật sự là địa chỉ tin cậy, là mái nhà chung đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.